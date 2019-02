Das sind die Bedenken der Gewerbegebiet-Kritiker

Neben Zuspruch für das interkommunale Gewerbegebiet hat es auch einige Bedenken gehagelt. Jeder Teilnehmer der Infoversammlung konnte seine eigenen vorbringen. Gesammelt wurden sie auf Zetteln auf verschiedenen Pinnwänden zu unterschiedlichen Themen. Pauschalkritik gab es so gut wie nicht, die Besucher nannten viele konkrete Punkte.

Einer der gesammelten Hinweise. (Foto: rau)

Zu jeder einzelnen Befürchtung will der Verband in den kommenden Tagen eine Stellungnahme abgeben (auf der Homepage www.region-schwäbische-alb). Verbandsvorsitzer Klaus Kaufmann gab an, dass jeder Einwand gehört werde und – im besten Fall – entkräftet werden soll. Damit wolle man die Sorgen der Kritiker nehmen.

Diese führten als Bedenken an:

in der Kategorie Zweckverband und Region: dass das Argument, der Gewerbepark würde zur Refinanzierung des Bahnhofs Merklingen gebraucht, doch eigentlich nicht ziehe. Denn: Die meisten der beteiligten Kommunen hätten ihren Bahnhofsanteil doch schon über andere Maßnahmen finanziert, über die Erhöhung der Grundsteuer zum Beispiel. Angemerkt wurde auch, dass es doch möglich sein müsste, schon heute festzulegen, welche Firmen im Detail sich ansiedeln dürfen.

in der Kategorie Gemeindeentwicklung: Durch den Gewerbepark verscherbelten die Kommunen Merklingen und Nellingen ihr Tafelsilber, nämlich einen großen Teil ihrer Fläche. Dieser Einwand sei oft vorgebracht worden, so Nellingens Bürgermeister Franko Kopp.

in der Kategorie Planung und Standort: Laichingen will auch noch ein eigenes Gewerbegebiet ausweisen (südlich der Landesstraße, ist in der Planung); dadurch entstehe weitere Konkurrenz und es werde weiteres Land versiegelt.

in der Kategorie Landwirtschaft, Umwelt und Verkehr: Wenn der Gewerbepark realisiert wird, müsse zwingend auch der ÖPNV verbessert werden. Ein anderer wollte wissen, wie die Ökologie in dem Gewerbegebiet angemessen berücksichtigt werden kann. Das gab es aber auch: den Hinweis, dass es sich bei den gefundenen Standort zwischen Merklingen und Nellingen um den optimalen Standort in der Region handele. Einige wollten wissen, wie und wo die Ersatzflächen für die Landwirtschaft gefunden werden sollen. Wenn der Gewerbepark kommt, müsse der Merklinger A8-Anschluss optimiert werden. Laut Berghülens Bürgermeister Bernd Mangold gingen in dieser Kategorie die meisten Bedenken zum Verkehr und zur Landwirtschaft ein.

Die Bürgermeister Franko Kopp (links) und Sven Kneipp waren bei den Vorträgen dabei und standen zugleich auch als Ansprechpartner bei den Markständen zur Verfügung. (Foto: Fotos: Scholz)

in der Kategorie Entwicklung des Gewerbeparks: Hier gingen viele positive Anmerkungen ein. Was viele aber interessiert ist die Frage, nach welchen Kriterien Unternehmen ausgewählt werden, die sich ansiedeln dürfen. Es ging der Hinweis ein, dass der Verband Hightech-Firmen anlocken soll. In einer Anmerkung hieß es, dass nicht jedes Logistik-Unternehmen schlecht sei. Jeder Händler, auch ein Landwirt, sei auf Ware angewiesen, die irgendwann in einem Logistiklager gelagert worden ist.

in der Kategorie wirtschaftliche Entwicklung: Einigen scheint es schleierhaft zu sein, wo denn mit einem neuen Gewerbepark die benötigten neuen Stellen herkommen sollen. Schon jetzt habe zum Beispiel die Stadt Laichingen nur einen Metzger – auch durch das Gewerbegebiet komme kein zweiter hinzu. Auch gibt es die Befürchtung, dass die schon jetzt wenigen Handwerker zu den Industriebetrieben im neuen Gewerbepark abwandern könnten. Eine Forderung lautete: Es sollen sich nur Firmen niederlassen dürfen, die dann auch Gewerbesteuer abführen. Viele Kritiker verwiesen auf das schon bestehende interkommunale Gewerbegebiet bei Laichingen, dessen Flächen lange Zeit Ladenhüter gewesen seien.