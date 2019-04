Das nimmt sich Heroldstatts neue Schulleiterin vor

„Kinder Kinder sein lassen“ trotz Lehrplan und viel Unterrichtsstoff und die Schüler sozial und herzlich erziehen, das wünscht sich Daniela Weigel-Manz, die neue Schulleiterin an der Grundschule in Heroldstatt. Sie ist am Freitagvormittag bei einem Festakt im Karl-Ehmann-Saal in Anwesenheit aller Schüler und zahlreicher Gäste offiziell in ihr Amt als neue Schulleiterin eingesetzt worden.

Die Ernennungsurkunde verbunden mit den besten Glückwünschen übergab ihr die Schulamtsdirektorin Petra Schoch vom Staatlichen Schulamt Biberach. Zahlreiche Festredner wie auch die Kollegen und Kinder der Grundschule Heroldstatt wünschten Daniela Weigel-Manz alles erdenklich Gute und viel Erfolg, Glück und Gesundheit in ihrem schönen, aber bisweilen doch sehr schwierigen Amt. „Ich nehme das Wagnis sehr gerne an und vertraue dem Zauber des Anfangs“, erklärte Daniela Weigel-Manz in ihrer ersten Rede als offizielle Schulleiterin.

Weihnachten und Ostern zugleich

Für Daniela Weigel-Manz sei der heutige Tag so etwas wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag zugleich, bei dem sie viele Geschenke und Glückwünsche entgegennehmen dürfe, sagte Schulamtsdirektorin Petra Schoch zunächst an die Adresse der gut gelaunten Grundschüler, ehe sie auf den 5. April einging, der als „Ehrentag des Löwenzahns“ gelte. Diese Blume mit ihrer gelben strahlenförmigen Blüte stehe für den Start in den Frühling und Sommer und habe viel mit der Aufgabe der Schulleitung zu tun: Denn als Schulleiterin sei man nicht immer auf Rosen gebettet und man brauche wie der Löwenzahn „gute und feste Wurzeln“ .

Festgäste bei der Amtseinsetzung von Daniela Weigel-Manz (vorne links). (Foto: Steidle)

Daniela Weigel-Manz bringe gutes Rüstzeug und gute Erfahrung mit und sei den Aufgaben und Herausforderungen als Schulleiterin gut gewachsen, kenne sie doch die Heroldstatter Schule sehr gut, betonte Petra Schoch und zeigte dann den beruflichen Werdegang der neuen Rektorin auf, die mit dem Alb-Donau-Kreis fest verwurzelt sei: In Blaubeuren wurde sie geboren, sie besuchte die Grundschule in Schelklingen und das Gymnasium in Blaubeuren, bevor sie von 2007 an an der Pädagogischen Hochschule Lehramt studierte mit dem Schwerpunkt Grundschule und den Fächern Deutsch, Mathematik und Haushalt/Textil. Das Referendariat absolvierte Daniela Weigel-Manz in Laupheim und Blaustein, ehe sie als Erzieherin im Kindergarten in Untermarchtal und als Krankheitsvertretung in Hechingen tätig war. Ihre erste feste Anstellung war dann an der Magdalena-Neff-Schule in Ehingen, ehe sie im Jahr 2015 an der Grundschule in Heroldstatt ihren Dienst aufnahm und „in die Schulleitungstätigkeit hineinwuchs“, übernahm sie doch bald die kommissarische Schulleitung.

Blick auf Leistungsstudien

„Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie sich der Führungsaufgabe an der Heroldstatter Schule stellen“, sagte Schulamtsdirektorin Petra Schoch und begründete dies angesichts der landesweiten Leistungsstudien in Baden-Württemberg mit weniger guten und erfreulichen Zahlen: 2016 belegten die Grundschüler im Lande im Fach Deutsch im Ländervergleich gerade mal Platz 13. In Mathematik schafften sie nur den vorletzten Platz vor Bremen. Nur 62 Prozent der Kinder hätten den Mindeststandard erreicht oder übertroffen. Diese Zahlen dürfe das Bildungsland Baden-Württemberg nicht hinnehmen, da seien Schulleiter wie Lehrer und Eltern gefordert, so die Schulamtsdirektorin.

Mit dem Lied „Herzlich willkommen“ eröffneten die Heroldstatter Schüler die Feier zur Amtseinsetzung von Schulleiterin Daniela Weigel-Manz. (Foto: Steidle)

Die neue Schulleiterin Daniela Weigel-Manz stehe als Vorbild für eine junge Lehrergeneration, die Familie und Beruf vereinbare und sich den Herausforderungen als Führungskraft stelle, führte Petra Schoch aus: Wichtig für eine Führungskraft dabei sei, eine positive Kultur der Kommunikation und Wertschätzung zu pflegen und ein Vorbild zu sein. „Ich denke, dass Sie viele gute Ideen haben und die Schule weiter entwickeln“, unterstrich Schoch und wünschte Daniela Weigel-Manz viel Kraft, ein gutes Netzwerk und viel Vertrauen in die Menschen.

Weber sieht Wandel in der Schule

Den Wandel in Unterricht, Schulalltag und der Schullandschaft in den vergangenen Jahrzehnten beleuchtete Bürgermeister Michael Weber. Anstelle des Frontalunterrichts gebe es heute meist Lerngruppen, der Lehrkörper sei zu Lernbegleitern geworden und der frühere Vormittagsunterricht werde um die Ganztagsbetreuung ergänzt. Trotz der Veränderungen stehe fest, die Grundschule in Heroldstatt sei und bleibe im Ort unverzichtbar, so wie die Kirchen, das Kinderhaus, die Feuerwehr, das Rathaus und der Friedhof.

Die Grundschüler aus Heroldstatt beim Festakt im Karl-Ehmann-Saal der Berghalle. (Foto: Steidle)

Neben den Schüler brauche die Schule engagierte Lehrer und „eine engagierte Schulleiterin, die die pädagogische Richtung vorgibt und den Schulalltag federführend gestaltet, betonte Weber. Dies sei bei Daniela Weigel-Manz der Fall. Der Bürgermeister wünschte der neuen Schulleiterin für die Zukunft viel Freude, Ideen und Begeisterung und überreichte ihr einen Blumenstrauß als herzlichen Willkommensgruß.

Grüße vom Pfarrer

Neben der vielen Verwaltungsarbeit solle Daniela Weigel-Manz weiterhin viel Freude an der pädagogischen Arbeit haben, das wünschte Pfarrer Thomas Knöppler der neuen Schulleiterin seitens der drei Kirchengemeinden in Heroldstatt. „Respekt, dass Sie das Amt übernehmen trotz mancher Verdrießlichkeiten und Unwägbarkeiten“, sagte der Pfarrer und drückte seine Freude darüber aus, das Rathaus und Schule wieder in festen und guten Händen seien. Die Lage in Heroldstatt stabilisiere sich, meinte er noch. Grüße der Schulleiter und Lehrer aus der Region überbrachte Johannes Treß als Geschäftsführender Schulleiter der Schulen Laichinger Alb. Er wünschte Daniela Weigel-Manz weiterhin ihr strahlendes Lächeln im Gesicht und ihre Freude im Schulalltag. Glückwünsche seitens des Elternbeirats entboten Nicole Jähne und Dorothee Fülle, die Blumen und einen Geschenkkorb mit Früchten übergaben.

Eine Schultüte für Daniela Weigel-Manz. (Foto: Steidle)

Sichtlich gerührt hielt Daniela Weigel-Manz ihre Antrittsrede als neue Schulleiterin mit vielen Worten des Dankes für eine ergreifende Einsetzungsfeier und die vielen Glück- und Segenswünsche. Gemäß einem japanischen Sprichwort und einem Frosch als Glückssymbol wolle sie ihrem Glück entgegen gehen.

Kinder singen Lieder

Mit mehreren Liedern und Gedichten, aber auch mit Geschenken haben die Grundschüler aus Heroldstatt ihrer neuen Schulleiterin Daniela Weigel-Manz eine große Freude bereitet, aber auch mit der schönen Dekoration im Karl-Ehmann-Saal in der Berghalle. Die Schüler verliehen der Feier eine schöne musikalische Note und bereicherten den Festakt zur offiziellen Amtseinsetzung der Schulleiterin.

Wie die Woche ihrer Schulleiterin aussieht, das trugen die Grundschüler in einem Gedicht vor. (Foto: Steidle)

Mit dem Lied „Herzlich willkommen“ eröffneten die Jungen und Mädchen den Festakt und verrieten, was Daniela Weigel-Manz so alles macht und wie sie in der Schule so ist. So hieß es etwa in einer Strophe: „Frau Weigel-Manz macht gerne Kunst mit Kindern: filzen, kneten und auch malen. Pinselt gern mit Wasserfarben. Und fällt ein Becher um, nimmt sie’s keinem Schüler krumm.“ Ein Gedicht der Zweitklässler war mit „Eine Woche mit Frau Weigel-Manz“ überschrieben. Mathe lehren, Unterricht geben, E-Mails checken, mit Kollegen Dinge besprechen, zu telefonieren und das Wichtigste zu notieren und am PC zu arbeiten gehören zu ihrem Wochenalltag.

Nützliches für die Schultüte

Viele kleine Geschenke steckten die Kolleginnen in eine Schultüte, und sagten auch warum: eine Wunderkerze, damit Wünsche in Erfüllung gehen, einen Kamm zum Durchkämmen, einen Luftballon, um Luft abzulassen, ein Malbuch gegen die Langeweile, eine Seife, wenn’s mal stinkt, eine Blume, um Farbe in den Alltag zu bringen, eine Buchstabensuppe, falls mal die Worte fehlen, Nüsse als Nervennahrung, Bonbons, falls es mal die Stimme verschlägt, oder ein Eisgutschein, falls mal Abkühlung nötig ist.

Viertklässler als Köche

Als Köche tauchten die Viertklässler auf: Sie bereiteten ihrer neuen Schulleiterin ein leckeres Essen nach einem gut gemeinten Rezept mit einem Pfund Humor, zehn Löffel Glück, etliche Zutaten aus viel Liebe und Lachen, aber auch zehn Tropfen aus Nachsicht und Ruhe und zudem viele Gramm Geduld, Zufriedenheit und Freude. Mit dem Lied „Ich schenke dir einen Regenbogen“ beendeten alle Schüler die Feierstunde. Sie hatten als weitere symbolische Geschenke Seifenblasen, eine weiße Wolke, einen Kieselstein, Luftballons und ein Kuchenherz mit dabei. Und zum Abschluss gab es eine Überraschung: Vom Kinderhaus waren die künftigen Erstklässler gekommen, um schon mal ihre neue Schulleiterin kennenzulernen. Sie sangen ein Lied von Freude und Dankbarkeit. Durch das nette Programm bei der Amtseinsetzung führte Lehrerin Birgit Schneck.