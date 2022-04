Achtjähriges Tennistalent aus Heroldstatt gewinnt bedeutenden Preis

Obwohl die Sandplätze auf der Schwäbischen Alb witterungsbedingt noch nicht geöffnet waren, hatte sich die achtjährige Alea Barth aus Heroldstatt nicht abhalten lassen, hart zu trainieren: Herhalten musste hauptsächlich die Hofeinfahrt der Familie. Der Aufwand hat sich gelohnt, denn vor wenigen Tagen sicherte sich die junge Tennisspielerin den Sieg beim Porsche Mini Tennis Grand Prix, einem der bedeutendsten Tennisturniere in Baden-Württemberg.

Zuvor spielt die Weltspitze

In jedem Frühjahr blickt die Tenniswelt wie vergangene Woche nach Stuttgart, denn dort treten Jahr für Jahr in der Porsche-Arena die besten Tennisspielerinnen der Welt an, um neben dem üblichen Preisgeld einen schmucken Sportwagen zu gewinnen. Acht der zehn besten Tennisspielerinnen der Welt nahmen in der Woche vom 18. April bis zum vergangen Sonntag in der Landeshauptstadt teil und lieferten sich spannende Matches. Letztlich sicherte sich die aktuelle Nummer 1 der Damenweltrangliste Iga Swiatek aus Polen souverän mit 6:2, 6:2 den Sieg und durfte einen Porsche aus der Arena fahren.

Unter dem Motto „Die Kleinen ganz groß“ findet seit fast zehn Jahren am Finalwochenende des Profiturniers auch das Finale des Porsche Mini Tennis Grand Prix statt. Bei diesem Einladungsturnier spielen die besten unter neunjährigen Mädchen und Jungen aus ganz Baden-Württemberg gegeneinander.

Erfolge in der Vergangenheit

Aufgrund ihrer sehr guten Leistungen in den vergangenen Jahren, erhielt auch die achtjährige Alea Barth aus Heroldstatt eine Einladung zu diesem besonderen Turnier, das aufgrund der Pandemie für zwei Jahre ausgesetzt worden war.

Neben den Trainingssessions in der Familien-Hofeinfahrt bereitete sie sich in Süßen und Blaubeuren auf das kleine Spielfeld und die druckreduzierten Bälle vor.

Bereits am Freitag begann für die Mädchen der Wettkampf mit drei Gruppenspielen, die jeweils mit 20 Minuten angesetzt waren. Eine besondere Herausforderung für die Spieler sind die vier Kleinfeldcourts, die die Beläge der vier großen Tennis Grand-Slam-Turniere in Wimbledon, Paris, New York und Melbourne nachahmen.

Souveräner Auftritt

Für Alea Barth, die für den TV Reutlingen und den TSV Berghülen spielt, bereitete der Wechsel der Courts nach zehn Spielminuten jedoch keine Probleme. Sie gewann alle drei Gruppenspiele sehr souverän mit 17:0, 14:0 und erneut 17:0 und ließ ihren Gegnerinnen keine Chance. Als Gruppensiegerin qualifizierte sich Alea für das große Finale am Sonntag, das im K.o.-System ausgetragen wurde.

Am Sonntagmorgen trafen die besten acht Jungen und Mädchen im Viertelfinale aufeinander. Die Mädchen durften den Turniertag eröffnen. Fokussiert und konzentriert schlug das Tennisnachwuchstalent mit einer starken Leistung ihre badische Gegnerin mit 12:0 Spielen. Nachdem auch die Jungen ihr Viertelfinale gespielt hatten, durften alle Kinder beim großen Finale zwischen Iga Swiatek und Aryna Sabalenka live mitfiebern, bevor es für sie auf dem Kleinfeldcourt weiterging.

Kaum Probleme im Finale

Auch im Halbfinale zeigte Alea ihr Können und besiegte ihre gleichaltrige Kontrahentin vom TC Markwasen Reutlingen deutlich mit 16:0. Die Freude über das Erreichen des Finales war groß.

In Endspiel gelang es ihr mit ihrem druckvollen und platzierten Spiel auch ihre Finalgegnerin aus Empfingen mit 13:3 zu besiegen und den Porsche Mini Tennis Grand Prix zu gewinnen.

Noch größer war der Jubel, als auch ihr Mannschaftskamerad und Trainingspartner Luiz Bauer bei den Jungen das Finale für sich entschied und damit den Doppeltriumph für den TV Reutlingen perfekt machte.

Dank an die Trainer

Bei der Siegerehrung wurden die jungen Sportler mit Pokalen und Sachpreisen von Porsche, Wilson, Lego und Playmobil nahezu überschüttet.

Ein großartiges Erlebnis und ein riesiger Erfolg für die junge Heroldstatterin. Ein besonderer Dank für ihre Arbeit und den Beitrag zum Erfolg, geht an ihren aktuellen Coach Fabian Donsbach (TC Süssen) und an ihre Trainer Andreas Stephan (TV Reutlingen) und Philipp Unfried (TA TSV Berghülen), sowie an das Tenniscenter Scheiffele in Blaubeuren für die Förderung und an alle Trainingspartner.