Das Aus kommt in vier Jahren

Was seit geraumer Zeit schon bekannt ist, hat das Staatliche Schulamt Biberach jetzt bestätigt: Das Aus der Heroldstatter Werkrealschule wird kommen. Die Aufhebung erfolgt zum Schuljahres 2017/18, so dass zum Schuljahr 2018/19 wohl letztmals Neuntklässler in Heroldstatt die Schulbank drücken. In einem Schreiben an die Bürgermeister der Gemeinden Berghülen, Westerheim, Hohenstadt und Heroldstatt sowie an die Schulleitung der Grund- und Werkrealschule in Heroldstatt verweist Schulamtsleiter Wolfgang Mäder auf die Unterschreitung der Mindestschülerzahl, die für eine Fortführung der Werkrealschule nötig wäre. Die einzige Rettung: Ausreichend Fünftklässler würden sich zum nächsten Schuljahr anmelden. Doch das ist utopisch.

„Im Prinzip nichts Neues. Wir wissen um die Situation an unserer Schule und die bevorstehende Auflösung“, erklärte Bürgermeister Ulrich Oberdorfer, als er am Montagabend in der Sitzung des Heroldstatter Gemeinderats das Schreiben Mäders verlas. In dieser Mitteilung mit häufigem Bezug auf den Paragraphen 30b, Abschnitt 2, des Schulgesetzes lässt das Staatliche Schulamt Biberach den Schulträger wissen, dass zum Schuljahr 2015/16 „für die auf der Grundschule aufbauenden Schulen festgesetzte Mindestschülerzahl von 16 Schülern unterschritten“ sei und der Schulträger „schulorganisatorische Maßnahmen“ ergreifen sollte.

Dies sei bereits geschehen, erläuterte Oberdorfer mit dem Hinweis, dass die Heroldstatter Werkrealschule zu einer zweizügigen Grundschule umgebaut werde, bei der die Ganztagsbetreuung der Jungen und Mädchen einen besonderen Stellenwert erhalte. „Wir setzen den politischen Willen des Landes um und sorgen für beste Rahmenbedingungen bei der Grundschulbetreuung“, legte Oberdorfer dar. Wie bereits mehrfach berichtet, hat der Heroldstatter Gemeinderat den Umbau und die Umgestaltung der Schule beschlossen und Architekt Volker Pfeiffer aus Nürtingen mit entsprechenden Planungen beauftragt.

In seinem Schreiben legt Amtsleiter Mäder offiziell dar, dass die Werkrealschule zum Schuljahresende 2017/18 „aufgehoben“ wird, sofern nicht in zwei aufeinander folgenden Schuljahren die Mindestzahl von 16 Schülern erreicht wird und kein Antrag auf „eine schulorganisatorische Maßnahme“ gestellt wird. Die Aufhebung werde in der Regel auslaufend erfolgen, das heißt bestehende Klassenstufen werden bis zu ihrem Schulabschluss weitergeführt. Das bedeutet nun offiziell, dass alle Schüler, die derzeit die Schule besuchen, dort auch ihren Abschluss in den nächsten Jahren ablegen können. Letztmals werden dann wohl im Schuljahr 2018/19 Neuntklässler an Heroldstatt Werkrealschule anzutreffen sein.

Hintergrund des Schreibens des Staatlichen Schulamts und die Aufhebung der Werkrealschule Heroldstatt mit ihren Außenstellen Westerheim und Berghülen war die Tatsache, dass sich zum laufenden Schuljahr 2015/16 nur drei Fünftklässler angemeldet haben, so dass keine fünfte Klasse an der Werkrealschule Heroldstatt gebildet werden konnte. Die drei Schüler wechselten zu einer weiterführenden Schule in Laichingen. Die Schüler der Klassen sechs bis neun der Werkrealschule können wie vorgehabt in Heroldstatt ihr Schullaufbahn beenden und dort auch die Hauptschul-Abschlussprüfungen ablegen.

„Wir müssen uns der Realität und den Fakten stellen“, hatte Uschi Utzelmann, Rektorin der Grund- und Werkrealschule Heroldstatt, schon zu Schuljahresbeginn erklärt. Das Aus könnte nur gestoppt werden, wenn in den nächsten Jahren überraschend ausreichend Anmeldungen kommen sollten, hatte sie gesagt. Doch das hält sie für unrealistisch. Mit dem Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung sei die geforderte Mindestzahl von 16 Schülern reine Utopie. Die Rektorin sieht in dieser Streichung mit den Hauptgrund für das langfristige Aus vieler Werkrealschulen im Land.

Zum laufenden Schuljahr 2015/16 wird die Heroldstatter Werkrealschule wie bislang weitergeführt, allerdings mit einer Klasse weniger. So sind die jahrgangsübergreifenden Klassen 6 und 7 jeweils an den Außenstellen Berghülen und Westerheim und die Klassen 8 und 9 in Heroldstatt zu finden. Somit zählt die Werkrealschule Heroldstatt nur noch vier Hauptschulklassen. Ein großer Einschnitt wird zum nächsten Schuljahr 2016/17 geben, wenn die Außenstellen in Westerheim und Berghülen ihre Pforten schließen. Keine Hauptschulklasse wird es dann in den beiden Gemeinden mehr geben. Die Schüler der verbliebenen jahrgangsübergreifenden Klassen wechseln alle nach Heroldstatt, wo dann voraussichtlich die Hauptschulklassen 7, 8 und 9 gebildet werden.