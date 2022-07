Chorgemeinschaft Heroldstatt on Tour

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Um 6:20 Uhr startete die Chorgemeinschaft am Samstag den 9. Juli zu ihrem zweitägigen Ausflug an den Chiemsee. In Prien/Stock angekommen, tauschten wir den Reisebus der Firma Fuchs gegen ein Schiff ein und fuhren über den Chiemsee zur Fraueninsel. Wir besichtigten die Kirche, die karolingische Torhalle und schlenderten gemütlich über die Insel. Frisch gestärkt mit leckeren Fischbrötchen setzten wir mit dem Schiff auf die Herreninsel über.

Dort besichtigten wir das Neue Schloss Herrenchiemsee erbaut von König Ludwig II. von Bayern. Als Abbild von Versailles sollte dieses Schloss ein „Tempel des Ruhmes“ für König Ludwig XIV. von Frankreich werden, den der bayerische Monarch grenzenlos verehrte. Wir schlenderten durch den Garten, der ebenfalls nach dem Vorbild von Versailles angelegt ist, zurück und machten uns mit Schiff und Bus auf zu unserem Nachtquartier.

Im Hotel St. Georg in Bad Aibling wurden wir mit einem Fünf-Gänge-Menu verwöhnt und ließen den Abend gemütlich in der Hotelbar ausklingen. Bereits in den frühen Morgenstunden hatten einige Frühaufsteher den Wellness- und Spa-Bereich genutzt bevor es dann nach einem ausgiebigen Sektfrühstück auf zur Kampenwand ging.

Mit der Seilbahn hoch hinauf – und wir standen zunächst im dichten Nebel. Bei einer Panoramawanderung klarte es auf und wir konnten die Aussicht und den Blick auf den Chiemsee genießen. Nach einer zünftigen Almeinkehr traten wir dann gut durchlüftet und gestärkt mit frischem Sauerstoff die Heimreise an. Zum Abschluss dieses gelungenen Wochenendausfluges kehrten wir im Gasthaus Ochsen in Berghülen zum Abendessen ein.

Du möchtest auch einmal schöne, gesellige Stunden mit uns verbringen und gemeinsam mit uns singen? Dann werde Mitglied bei der Chorgemeinschaft Heroldstatt e.V.

Wir treffen uns jeden Mittwoch von 20 bis 21:30 Uhr im Karl-Ehmann-Saal der Berghalle Heroldstatt. Gerne kannst du dich vorab bei Elke Ruopp (07389-1370) oder Oliver Inderst (07389-906749) näher über uns erkundigen.

Komm´ vorbei - trau dich – wir freuen uns auf dich!