Chorgemeinschaft Heroldstatt lädt ein zu einem offenen Singen

Unter dem Motto „Singen macht Spaß“ lädt die Chorgemeinschaft Heroldstatt am Sonntag, 2. Oktober, ab 11 Uhr in die Vereinsräume der Berghalle Heroldstatt ein. Zum Mittagessen servieren die Mitglieder der Chorgemeinschaft ihren Gästen geschmälzte Maultaschen mit selbst gemachtem Kartoffelsalat. Die Chorgemeinschaft sowie ihr Kinderchor „Pusteblume“ werden jeweils einige Lieder vortragen. Alle, die Freude am Singen haben, werden ebenfalls auf ihre Kosten kommen, denn es wird auch viel gemeinsam mit den Gästen gesungen werden.