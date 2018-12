Chöre stimmen schön und gekonnt auf Festtage ein

Ein Datum in der Vorweihnachtszeit ist seit zig Jahren bei der Chorgemeinschaft Heroldstatt fest im Terminkalender verankert: die Konzerte am dritten Adventssonntag. Zu ihren Adventskonzerten lud die Chorgemeinschaft Heroldstatt mit ihrem Kinderchor Pusteblume am Sonntag ein weiteres Mal ein. Auf die Weihnachtszeit konnten sich die vielen Besucher bei zwei Auftritten der Sängerschar einstimmen lassen.

Im ökumenischen Geist sangen die Chormitglieder und Kinder zahlreiche Advents- und Weihnachtslieder, denn am Nachmittag stand ein Adventskonzert in der katholischen Kirche Mutter Maria in Ennabeuren und am Abend ein zweites in der evangelischen Peter- und Paulskirche in Sontheim an. Voll besetzt waren die jeweiligen Kirchen. Die Vereinsvorsitzende Maxi Nickel begrüßte die Gäste und wünschte ihnen eine besinnliche Stunde, was dann auch der Fall war. Pfarrer Karl Enderle sprach ein Grußwort in Ennabeuren, Pfarrer Thomas Knöppler in Sontheim. Sie verwiesen auf den wahren Sinn der Adventszeit, auf das Warten des Erlösers Jesu Christ zu Weihnachten.

Vielfältiges Programm

Vielseitig und abwechslungsreich war das Adventskonzert der Chorgemeinschaft wie in all den Vorjahren, das beim Publikum bestens ankam. Die Chormitglieder wussten mit ihren zahlreichen Advents- und Weihnachtsliedern zu überzeugen, sie sangen sich in die Herzen ihrer Besucher und stimmten gekonnt auf Weihnachten und die Feiertage ein. Sie beschenkten die Zuhörer mit einer Zeit der Ruhe, Entspannung und Besinnung in einer doch meist doch hektischen und stressigen Vorweihnachtszeit.

Ein kräftiger Beifall war Lohn und Dank der Zuhörer für ein ergreifendes Adventskonzert. Von modernen und klassischen Weisen war das Konzert der Chorgemeinschaft geprägt, bei dem Rudi Schauflinger und Helmut Hauber auf dem E-Piano zahlreiche Lieder begleiteten.

Klassische Weihnachtslieder

Mit den klassischen Weihnachtsliedern „Alle Jahre wieder“ und „Fröhliche Weihnacht überall“ sowie dem Spiritual „Kumba yah, my Lord“ legte der Kinderchor „Pusteblume“ gut gelaunt und gut vorbereitet unter dem Dirigat seiner langjährigen Chorleiterin Doris Mühle los und erfreute die Konzertbesucher mit einem engagierten und fröhlichen Beitrag. In ihren knallgelben T-Shirts standen die Jungen und Mädchen im Chorraum der Kirchen und sangen sich in die Herzen der Zuhörer.

Die Chorgemeinschaft startete mit dem Preislied „Ich will den Herrn loben“ von Georg Phillipp Teleman und dem zarten „Ave Verum“. Die Sänger verwiesen dann auf den kommenden heiligen Stern am Himmel mit dem Lied „Wieder nacht der heil’ge Stern“ von Lorenz Maierhofer. Unter dem souveränen Dirigant von Barbar Miller sangen die rund 25 Chormitglieder mit viel Hingabe und Freude. Es folgten zur weihnachtlichen Einstimmung die Lieder „Strahlen brechen viele aus einem Licht“ von Nils Kjellström und „Es ist ein Ros’ entsprungen“ von Michael Praetorius mit der Gemeinde, das in den Gottesdiensten über Weihnachten sicherlich oft erklingen wird.

In ihrem ersten Konzertteil trugen die Sängerinnen und Sänger um Barbara Miller noch die Lieder „Maria durch ein Dornwald ging“ von Wolfgang Gentner und „This little light of mine“ von Lorenz Maierhofer vor. Mit der Weihnachtshymne von Felix Mendelssohn-Bartholdy ging es in die Epoche der Romantik, ehe ein weiteres Preis- und Loblied mit „Lobe den Herren, meine Seele“ von Dieter Glombek zu hören war.

Ein Weihnachtslied-Klassiker

Dann war wieder die muntere Schar der Kinder und Jugendlichen an der Reihe, die in dem rhythmisch-betonten Stück „I see a Star“ von Hans Unterweger einen leuchtenden Stern am Himmel sahen. Gemeinsam mit den Großen im Chor sangen die Kinder das bekannte „Kling, Glöckchen, klingeling“ von Carsten Gerlitz und mit den den Konzertbesuchern „Oh, du Fröhliche“ von Johann Gottfried Herders, ein Klassiker unter den Weihnachtsliedern. Der Chor sang dann bedächtig die Weise „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“ von Odilo Klasen. Ein berührender Höhepunkt des Konzerts war Ludwig van Beethovens grandioses Lied „Die Himmel rühmen“ zur Ehre des Ewigen. Gewaltig war das „Alleluia“ von Sally Albrecht, ehe der Freuden- und Jubelgesang „Freue dich, Welt“ von Georg Friedrich Händel im Forte durch den Chorraum drang.

Schönes Finale

„Süßer die Glocken nie klingen“, ein bekanntes deutsches Weihnachtslied aus dem 19. Jahrhundert mit dem Text des Theologen und Pädagogen Friedrich Wilhelm Kritzinger, leitete mit den Kindern von „Pusteblume“ und allen Gästen den Schlussteil des gelungenen Adventskonzerts ein. Da rückten die 25 aktiven Chormitglieder noch den Geburtsort von Jesu Christ, Bethlehem, in den Mittelpunkt mit „O Bethlehem, du kleine Stadt“ von Herbert Peter und „Transeamus usque Bethlehem“ von Manfred Glowatzki. Es folgten Dankesworte von Maxi Nickel an alle Mitwirkenden und insbesondere an die Dirigenten Barbara Miller und Doris Mühle sowie die fleißigen Begleiter am Keyboard Rudi Schauflinger und Helmut Hauber. Dem Dank schlossen sich die begeisterten Zuhörer mit einem kräftigen Schlussapplaus an. Sie kehrten reich beschenkt zurück nach Hause.