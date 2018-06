Bushaltestelle im Bebauungsplan

Einstimmig hat der Heroldstatter Gemeinderat den Bebauungsplan „Auf dem Wörth IV - Schwabenstraße“ für das 2,28 Hektar große Plangebiet am nordwestlichen Siedlungsrand der Gemeinde geändert. Mit der Änderung sollen Erweiterungen von Firmen und Nachverdichtungen ermöglicht werden, wie Bürgermeister Ulrich Oberdorfer ausführte. Aus diesem Grund wurde der südliche Teil in dem Plangebiet als Mischgebiet ergänzt. Zudem soll die bisherige Landesstraße im westlichen Teil vor Sontheim zur Ortsstraße herabgestuft werden. Durch den Anschluss der Schwabenstraße an das Plangebiet kann in Höhe des Supermarkts eine Bushaltestelle angelegt werden.