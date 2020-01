Burger und Ofengerichte stehen auf dem Kursprogramm

Das Kreislandwirtschaftsamt Münsingen bietet am Montag, 10. und 13. Februar, Kochworkshops unter dem Motto „Einfach – lecker – selbst gemacht” in der Beruflichen Schule Münsingen an.

Der erste Workshop „Ab in den Ofen – Ofengerichte, heiß und lecker” findet am Montag, 10. Februar, von 18 bis 21 Uhr statt. Aufläufe lassen sich gut vorbereiten und eignen sich ideal für die Familie, nach Feierabend und für Gäste. Hergestellt werden Gerichte mit regionalen Zutaten der Saison.

Der Workshop „Sagt die Salsa zum Bratling: Wir treffen uns im Burger“ findet am Montag, 13. Februar, von 18 bis 21 Uhr statt. An diesem Abend kombinieren die Teilnehmer ihre Burger mit Wedges, Dips und Salaten zu einem vollwertigen Abendessen.

Eine Schürze, ein Haargummi bei langem Haar, ein Vorratsbehälter für Reste und der Teilnehmerbeitrag von 15 Euro sind mitzubringen. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.