Bud Spencer im Kino Münsingen

Das Tonfilm-Theater Münsingen zeigt am Samstag, 1. Oktober, ab 19 Uhr den Film „Die rechte und die linke Hand des Teufels“ mit Bud Spencer und Terrence Hill. Die rechte und die linke Hand des Teufels ist der erste Western von Bud Spencer und Terence Hill, der von Beginn an als Western-Komödie konzipiert war. Das sei auch der Beginn vom Ende der brutalen und harten Italo-Western der 60er-Jahre gewesen, so das Kino in der Ankündigung. Dieser Film sei der Ursprung der lustigen Filme von Bud Spencer und Terence Hill.

Bud ist Linkshänder, deshalb linke Hand des Teufels und Terrence ist die rechte Hand des Teufels, die sich aber eher als Engel für die Gerechtigkeit abmühen. Sie helfen Siedlern gegen eine böse Bande anzukommen. Der Film, der mit dem „Vier Fäuste für ein Halleluja“ im November weitergeführt wird, wurde 1970 gedreht. Er ist ab zwölf Jahren freigegeben und 110 Minuten lang.