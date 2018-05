Blockflötenkinder in Aktion

Die Blockflötenkinder des Musikverein Sontheim mit ihrer Ausbilderin Kornelia Kiem haben einmal mehr die Seniorinnen und Senioren im Heroldstatter Pflegeheim besucht und dort einige Stücke vorgetragen. Im Gepäck hatten die jungen Musiker wieder eine Vielzahl an Frühlingsliedern, in welche die Bewohner teilweise fröhlich miteinstimmten. Die älteren Menschen freuten sich sehr über den Besuch und die Darbietungen. Danach ging es für die Flötenkinder auf große Schnitzeljagd, die vier Jungmusikerinnen des Musikvereins vorbereitet hatten. Die Jagd führte durch das Heroldstatter Wohngebiet, wo es einige Fragen und Aufgaben zu lösen galt, ehe die Jungmusiker schließlich die Schatzkiste mit einigen Leckereien fanden. Danach durften sich die Kinder noch mit roten Würsten und Muffins nach einem abwechslungsreichen Nachmittag bei der Grillstelle am Spielplatz erholen.