Blind durch den Heroldstatter Wald

Blindlings durch den Wald, Zersetzungsprozesse des Waldbodens und die verschiedenen Berufsbilder im Wald haben großes Interesse bei den Neuntklässlern der Grund- und Werkrealschule (GWRS) Heroldstatt geweckt. Für das Projekt „Zeitung in der Schule“ tauschten sie ihr Klassenzimmer kürzlich einen Vormittag lange gegen der freie Natur ein. Forstwirt Ralf Kölle führte die Klasse samt Lehrerin Larissa Schmidt durch den Wald der Gemeinde Heroldstatt – teilweise mit verbundenen Augen.

Bei der erlebnispädagogischen Waldführung erklärte Ralf Kölle verschiedene Blätter, unter anderem das eines Hartriegels. Es konnte ganz vorsichtig in der Mitte auseinandergezogen werden, durch den dickflüssigen Nektar wurden die zwei Blatthälften allerdings immer noch zusammen gehoben. Im Waldgebiet Burkach sind die hohen Bäume etwa 100 bis 120 Jahre alt. Einer der ältesten Bäume, eine Eiche, ist etwa 230 Jahre alt und steht schon in der zweiten Generation. Die Wälder um Heroldstatt bestehen hauptsächlich aus Buchen, da diese schon immer natürlich dort wachsen.

Zur Schulung der Konzentrationsfähigkeit mussten sich die Schüler zwölf vorbereitete Gegenstände merken, unter anderem eine Buchecker, bestimmte Blattarten, Moos, Holz, und diese in einem Umkreis von zehn Metern im Wald wiederfinden. Zum Erforschen des Waldbodens mit seinen unterschiedlichen Schichten wurden verschiedene Stufenmodelle gebaut: neue Laubschicht, zersetztes Laub, Humus. Ein Blatt benötigt bis zu fünf Jahre, bis es zu Humus wird. In einer Hand voll Waldboden gibt es mehr Lebewesen wie Menschen auf der Erde – eine erstaunliche Vorstellung.

Wald mit allen Sinnen entdecken

Um der Führung noch mehr Spannung zu verleihen, wurden den Neuntklässlern die Augen mit einem schwarzen Dreieckstuch verbunden. Entlang der „Blind Line“, ein Seil 25 Meter langes und quer durch den unebenen Wald zwischen Bäumen und Sträuchern gespanntes Seil, bahnten sich die Jugendlichen einen Weg und erforschte, die Natur mit allen Sinnen. Die Erkenntnis daraus war, dass einem dieser Weg aufgrund der verbundenen Augen viel länger erschien und dadurch auch intensiver wahrgenommen wurde.

Großes Vertrauen in die Mitschülerinnen und Mitschüler musste ebenfalls beim Ertasten und Wiedererkennen eines bestimmten Baumes, an den man geführt wurde, aufgebracht werden. Im Hinblick auf einen aufregenden weiterführenden Lebensabschnitt der Jugendlichen nach der Schule informierte Forstwirt Ralf Kölle über die unterschiedlichen Berufsbilder, die es im Wald gibt, seine Arbeit als Forstwirt und weiterführende Tätigkeiten.

Mit vielen Informationen und neuen Erkenntnissen bedankte sich die neunte Klasse der GWRS für die erlebnisreiche, aufregende Führung und trat den Heimweg an.

Diesen Artikel schrieben die Neuntklässler Annika Schenkel, Niklas Elit und Bastian Heller.