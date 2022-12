Betriebe nehmen an Bio-Weihnachtsaktion teil

Sieben Pilotbetriebe nehmen in diesen Tagen aktiv an der Weihnachtsaktion der Bio-Musterregion teil. Für die Gestaltung und das Kochen eines bio-regionalen Weihnachtsmenüs gibt es von der Bio-Musterregion jeweils einen regionalen Bio-Weihnachtsbaum. Diese stammen aus den Landkreisen, die am von der UNESCO ausgezeichneten Biosphärengebiet Schwäbische Alb beteiligt sind. Um die Teilnahmeanforderungen zu erfüllen, müssen für das Menü mindestens drei Zutaten in Bio-Qualität und zwei davon von regionalen Bio-Betrieben bezogen werden. Zudem ist die Saisonalität zu berücksichtigen und eine weihnachtstypische Komponente einzubeziehen. Serviert werden die Bio-Weihnachtsleckereien den Tischgästen in den Mensen und Kantinen der teilnehmenden Betriebe und Einrichtungen.

Drei Seniorenheim bekocht

Im Alb-Donau-Kreis nehmen drei Seniorenzentren der Pflegeheim GmbH ADK in Blaustein, Erbach und Schelklingen teil. Kreative Menüs, wie zum Beispiel im Blausteiner Seniorenzentrum, bringen Vorfreude und natürlich Appetit für die Bewohnerinnen und Bewohner in der Vorweihnachtszeit. Mit einem „Alblinsensüppchen“ zur Vorspeise wird gestartet, zum Hauptgang folgt Hähnchenfleisch in Zimt-Pflaumen-Soße mit Rotkohlgemüse, Kroketten und Ackersalat. Bratäpfel mit Marzipan und Rosinen runden als süße Nachspeise ab.

„Die Organisation der Menüzusammenstellung bedarf viel Engagement und Motivation der Mitarbeitenden“, betont Maike Honold, Regionalmanagerin beim Verein Biosphärengebiet Schwäbische Alb zuständig für die Bio-Musterregion. Beim Einkauf wird stark auf Regionalität und Bio-Qualität geachtet. Unter anderem, unterstützt die Musterregion dabei durch eine im Vorfeld erstellte Bio-Produktliste, die Kontakte und Informationen zu Produktgruppen regionaler Bio-Produzenten enthält. Neben den Informationen, von wo regionale Bio-Erzeugnisse bezogen werden können, gehört auch Input zu Themen wie Bio-Zertifizierung, Speiseplangestaltung und Lebensmittelwertschätzung dazu.

Kochen mit Bio-Produkten

Auch die Valckenburgschule in Ulm nimmt mit einem schmackhaften bio-regionalen Menü an der Aktion teil und freut sich über den großen Weihnachtsbaum in der Aula der Schule. Auszubildende des Berufskollegs Pflege sind engagiert mit dabei und bekochen im Rahmen der Weihnachtsaktion die Mensabesucherinnen und -besucher. Nicole Fellner berichtet als Leiterin der Mensa, dass über 70 Prozent der Gäste sich an dem Tag für das Bio-Weihnachtsmenü entschieden und viele positive Rückmeldungen gegeben haben.

Auch im Landkreis Reutlingen wird die Weihnachtszeit bio-regional gestaltet. Tolle Ideen, wie zum Beispiel Pizza-Tannenbäume, buntes Kartoffelgratin, Semmelknödel und Kräuter-Paprika-Hähnchen werden in der Gustav-Heinemann-Schule in Münsingen mit den Kindern zubereitet und anschließend verspeist. Über die klassischen Linsen mit Dinkelspätzle und weihnachtlichem Nachtisch freuen sich die Schülerinnen und Schüler der Mörikeschule in Reutlingen-Sondelfingen.

Betriebe organisieren Weihnachtsaktion

Die KOCHWERK Catering GmbH hat ebenfalls weihnachtlich aufgetischt: Gebratene Hähnchenbrust an Bratapfelsoße auf geschwenktem Wirsing und Lupinellen-Dinkelnudeln konnten die Tischgäste des Tochterunternehmens der ElringKlinger AG genießen.

„Es macht einfach Spaß, die Betriebe dabei zu unterstützen und auch aufkommende Herausforderungen gemeinsam mit anzugehen. Wir freuen uns, wie gut die Weihnachtsaktion bei den Pilotbetrieben, und auch bei den Tischgästen ankommt“, resümiert Maike Honold. Eine gelungene Aktion, die Begeisterung bei den Kantinenbetreibern, Küchenmitarbeitenden und Tischgästen für regionale Bio-Leckereien bringt.