Besuch bei der Schäferei Allgaier

Die Ortsgruppe Ennabeuren im Schwäbischen Albverein bietet am nächsten Samstag, 9. Juni, um 14 Uhr einer weitere Familienaktion an. Die Teilnehmer wandern zur Schäferei Allaiger, wo sie allerlei Spannendes über Schafe und die Schäferei auf der Schwäbischen Alb erfahren werden. Ein Abstecher führt die Wanderer zum Heroldstatter Aussichtsturm, den sie besteigen werden, um die herrliche Aussicht von dort zu genießen. Natürlich lassen es sich die Teilnehmer der Exkursion nicht nehmen, den Imbiss und den Spielplatz der Schäferei Allgaier zu besuchen. Die kleine Wanderung, die kinderwagentauglich ist, führt die Albvereinsmitglieder und ihre Gäste entlang von Wiesen zur Schäferei und ist etwa drei Kilometer lang. Sie treffen sich am Vereinsheim in Ennabeuren in der Uhlandstraße 14, um gemeinsam zu starten. Eine Anmeldung zu der Familientour sollte bis Donnerstag, 7. Juni bei Holger Ziegler unter Telefon 0175 / 2045648 eingehen. Foto: Steidle