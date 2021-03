Besser spät als nie: Friseursalon spendet der Grundschule

Mit einer Spendenaktion Ende vergangenen Jahres wollte der Heroldstatter Friseursalon Hair Club die hiesige Grundschule unterstützen. Allerdings konnte die Spende erst jetzt übergeben werden – wegen Corona, wie es heißt.

Bereits Anfang Dezember 2020 hat des Team des Friseursalons seine Kundinnen und Kunden auf die Spendenaktion zugunsten der Heroldstatter Grundschule hingewiesen. Bei den Kunden ist diese Aktion sehr gut angekommen, sagt Inhaberin Sabrina Kirsamer. Es sei auch kräftig gespendet worden, aber dann kam die zweite Pandemiewelle.

Kirsamer erklärt: „Eigentlich war geplant, dass die Spendenaktion den ganzen Dezember über fortgeführt werden sollte, um einen möglichst hohen Betrag für die Schüler einzusammeln. Aufgrund der Coronapandemie und den damit verbundenen Verordnungen der Landesregierung musste der Salon allerdings bereits am 16. Dezember schließen und wir durften erst wieder Anfang März unserer Tätigkeit mit voller Leidenschaft nachkommen. Es freut uns sehr, dass in den knapp zwei Wochen der Spendenaktion dennoch über 300 Euro zusammen gekommen sind. Diesen Betrag hat das Team vom Hair Club auf 400 Euro aufgestockt. Vielen Dank an dieser Stelle an alle unsere Kunden und Unterstützer.“

Das soll mit der Spende gekauft werden

Den symbolischen Spendenscheck in Höhe von 400 Euro übergaben Salon-Inhaberhin Kirsamer und ihre Mitarbeiterin Melanie Rapp am 15. März im Foyer der Grundschule Heroldstatt an die Rektorin Daniela Weigel-Manz.

Das Geld wird laut der Rektorin allen Klassen der Grundschule Heroldstatt zugute kommen. Es werden unter anderem zusätzliche Lernmaterialien wie Bücher und Arbeitshefte angeschafft.

Weigel-Manz sagt: „Wir freuen uns sehr, dass der Hair Club insbesondere in dieser schwierigen Zeit auch an unsere Schüler denkt und uns dabei unterstützt, zusätzliche Lernmaterialien für sie zu beschaffen. Mit diesem großartigen Spendenergebnis können wir sie weiterhin gezielt fördern. Wir danken allen ganz herzlich, die sich daran beteiligt haben.“