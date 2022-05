Benefizkonzerte des Heeresmusikkorps Ulm

Zu einem Benefizkonzerte lädt das Heeresmusikkorps Ulm am Mittwoch, 11. Mai, um 18 Uhr und um 20 Uhr in die Alenberghalle Münsingen ein. Nach zwei Corona bedingten Konzertabsagen in den Jahren 2020 und 2021 dürfen sich Musikliebhaber auf ein „Frühlingskonzert“ freuen, das auf Einladung der Stadt Münsingen und dem Schirmherrn Bürgermeister Mike Münzing zugunsten der Hospizstiftung Münsinger Alb sowie der humanitären Ukrainehilfe stattfindet. Das Heeresmusikkorps unter der Leitung von Hauptmann Dominik Koch wird den Freunden der Blasmusik ein facettenreiches Konzertprogramm präsentieren, das traditionelle Märsche, Fanfarenklänge, Variationen und Medleys beinhaltet. Auf einen besonderen Programmschwerpunkt dürfen sich Liebhaber der Filmmusik-Arrangements des amerikanischen Altmeisters John Williams freuen. Der mehrfache Oscar- und Grammy-Preisträger zählt zu den weltweit bekanntesten, erfolgs- und einflussreichsten Film- und Konzertkomponisten. Er schrieb die Filmmusiken zu „Der weiße Hai“, „E.T. – der Außerirdische“, „Schindlers Liste“, „Jurassic Park“, „Star Wars“, „Harry Potter“. Anlässlich seines 90. Geburtstages in diesem Jahr widmen die Musikerinnen und Musiker aus Ulm diesem berühmten Künstler eine Hommage mit unvergesslichen Melodien aus seinem reichen Repertoire. Der Eintritt kostet 15 Euro im Saal und 12 Euro auf der Tribüne. Restkarten (zzgl. drei Euro) sind an der Abendkasse (ab 17.30 Uhr bzw. 19.30 Uhr) erhältlich. Besucher werden gebeten, sich rechtzeitig Karten im Vorverkauf zu sichern bei: Touristik-Information Münsingen, Hauptstr. 13, Tel. 07381 / 18 21 45, Buchhandlung „Die Finkeria“ in Münsingen, Uracher Str. 1, Tel. 07381 / 92 15 39 oder online auf der Seite https://ekmuensingen.church-events.de. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Konzertbeginn. Es stehen jeweils 350 Sitzplätze zur Verfügung. Die Konzerte, die 75 Minuten dauern, werden nach der tagesaktuellen baden-württembergischen „Coronaverordnung für Veranstaltungen“ durchgeführt, heißt es in der Mitteilung.