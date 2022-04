Benefizkonzerte des Heeresmusikkorps Ulm

Gleich zweimal bitten die Musiker des Heeresmuikkorps Ulm am Mittwoch, 11. Mai, zum Konzert. Um so viele Zuschauer wie möglich zu erreichen, spielt die Kapelle in der Alenberghalle Münsingen sowohl um 18 Uhr als auch um 20 Uhr. Die Einnahmen gehen an die Hospizstiftung Münsinger Alb und an die humanitäre Ukrainehilfe. Unter der Leitung von Hauptmann Dominik Koch soll Freunden der Blasmusik ein Konzertprogramm präsentiert werden, das traditionelle Märsche, Fanfarenklänge, Variationen und Medleys beinhaltet. Als Programmschwerpunkt kündigt das Musikkorps eine musikalische Hommage an den amerikanischen Filmkomponisten John Williams an. Williams schrieb Filmmusiken zu „Der weiße Hai“, „E.T. – der Außerirdische“, „Schindlers Liste“, „Jurassic Park“, „Star Wars“ oder „Harry Potter“.

Eintrittspreise: 15 Euro im Saal, 12 Euro auf der Tribüne. Restkarten sind an der Abendkasse jeweils 30 Minuten vor Konzertbeginn erhältlich.

Karten im Vorverkauf gibt es bei: Touristik-Information Münsingen, Telefon: 07381 / 18 21 45, Buchhandlung „Die Finkeria“ in Münsingen, Uracher Str. 1, Telefon: 07381 / 92 15 39, oder online auf der Seite https://ekmuensingen.church-events.de.