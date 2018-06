„Belastbarkeit erreicht langsam die Schmerzgrenze“

„Ich hoffe aufrichtig, dass unser Bürgermeister Ulrich Oberdorfer bald wieder gesund an seinem Schreibtisch im Rathaus sitzt und die Amtsgeschäfte aufnehmen kann.“ Dies sagt Rudolf Weberruß, der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Heroldstatt und betont: „Das ist ein Herzenswunsch von mir.“ Dabei denkt Weberruß vor allem an die Familie Oberdorfer, ein Stück weit aber auch an sich selbst: Denn die Belastbarkeit durch Beruf und Rathausgeschäfte sei sehr hoch. Sie erreiche so langsam die Schmerzgrenze.

Noch bis Ende Februar ist Bürgermeister Ulrich Oberdorfer aus Heroldstatt krank geschrieben. Und Weberruß weiß aus zahlreichen Gesprächen und Telefonaten mit Oberdorfer, dass dieser „wirklich angeschlagen, innerlich leer und krank ist“ und derzeit den Amtsgeschäften im Rathaus nicht nachgehen könne. Der Heroldstatter Bürgermeister sei in ärztlicher Behandlung und versuche intensiv, wieder fit zu werden, um die Interessen der Gemeinde wieder vertreten zu können.

„Ich wünsche sehr, dass wir unserem Ulrich Oberdorfer in seiner schwierigen Zeit helfen, ihn unterstützen und wieder aufbauen können“, unterstreicht der Vize-Bürgermeister. Er hoffe sehr, dass „er bald wieder in Amt und Würde steht.“ Dazu könne die ganze Gemeinde beitragen. Aufmunternde Worte seien wichtig.

Ob der Heroldstatter Bürgermeister am 1. März wieder die Amtsgeschäfte übernehmen kann, wisse er nicht zu sagen. Zunächst gehe er aber davon aus. Dies sei zum jetzigen Zeitpunkt der Stand der Dinge. Seit Weihnachten war Oberdorfer immer wieder angeschlagen und krank geschrieben, insgesamt vier Wochen. Der Stress mit den neuen Baugebiet „Ober dem Steigle“ in Ennabeuren und der Rummel um die Baumfällaktion entlang eines Weges zum Sportheim hätten dem Bürgermeister schwer zugesetzt, weiß Weberruß aus seinen Gesprächen.

Aber auch schon im vergangenen Jahr blieb sein Sessel im Rathaus des Öfteren leer. Ende August jedoch – nach einer mehrmonatigen Krankheit – sei Oberdorfer sehr zuversichtlich gewesen. Da habe er optimistisch nach vorne geblickt und fest geglaubt, sagt Rudolf Weberruß, dass sich Oberdorfer wieder gestärkt um die Belange der Gemeinde kümmern kann. Voller Euphorie und Tatendrang habe er die Amtsgeschäfte wieder aufgenommen. Der Wiederbeginn im Rathaus sei auch sehr gut angelaufen. Den jüngsten schweren Rückschlag macht Weberruß an den umstrittenen Baumfällungen in Ennabeuren fest.

Sein Amt trat Ulrich Oberdorfer im Januar 2014 an, 66Prozent der Wähler hatten ihm ihre Stimme gegeben. Gewählt ist er bis 2022. Zuvor war er Bürgermeister in Griesingen.

Und wie geht es Rudolf Weberruß in seiner Rolle als Bürgermeister-Vertreter? „So gut wie möglich und nach besten Kräften führe ich mein Amt aus“, betont Weberruß. Doch die Doppelbelastung sei sehr hoch und fordere ihn. „Ich komme an die Grenzen der Belastbarkeit“, räumt er ein und verweist auf die vielen Termine und Gespräche, die er führen muss. Zuletzt hat Rudolf Weberruß die Gemeinderatssitzung am Montagabend geleitet, doch dahinter stecke viel mehr: Da müsse man sich einlesen und einarbeiten und sich vertraut mit manch komplexeren Themen machen.

Mindestens jeden zweiten Tag sei er im Rathaus, um Grundsatzentscheidungen zu treffen und um mit dem Personal Gespräche zu führen. Wichtigster Ansprechpartner sei für ihn Kämmerer Werner Zimmermann, schon aufgrund dessen Kompetenz und langjähriger Erfahrung. Die Kommunikation sei sehr wichtig. „Die Arbeit ist umfangreich“, sagt er. Dankbar ist Weberruß seinem Kollegen Dietmar Frenzel als zweiten stellvertretenden Bürgermeister, der ihm zur Seite stehe und der manchen Termin abnehme, vor allem bei Versammlungen der Vereine und bei Geburtstagsbesuchen.

„Es gelte abzuwarten“

„Die Situation ist nicht verfahren, aber schon besorgniserregend“, beurteilt Weberruß die Lage, der auch von der Bevölkerung immer wieder auf den Gesundheitszustand des Bürgermeisters angesprochen werde. Gefragt nach einem noch längeren, womöglich wieder monatelangen Ausfall Oberdorfes, antwortet der Vize-Schultes: „Dann müssen wir im Gemeinderat zusammensitzen und eine Grundsatzentscheidung treffen. Dann müssen wir reagieren.“ Doch soweit wolle er nicht denken. Es gelte abzuwarten. Jetzt gehe es darum, „dass Ulrich Oberdorfer gesund wird und wieder auf die Beine kommt“. Das wünsche er sich – und auch die gesamte Gemeinde.