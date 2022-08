Bei der „Batnight“ Fledermäusen ganz nah kommen

Die Sontheimer Höhle ist eines der größten Fledermausquartiere der Schwäbischen Alb. Daher beteiligt sich der Höhlenverein Sontheim auch an der internationalen „Batnight“, die bundesweit am Samstag, 27. August, stattfindet.

An diesem Abend informiert der Höhlenverein Sontheim über die fliegenden Mäuse, die mit den am Boden lebenden Mäusen nur wenig zu tun haben, aber noch weniger mit Vögeln, heißt es in einer Ankündigung des Vereins. Fledermäuse sind eine eigene Spezies, die einzigen fliegenden Säugetiere der Welt. Warum Fledermäuse für uns Menschen und unsere Natur wichtig sind, von was sie sich ernähren und wie sie leben, werden der Fledermausforscher Alfred Nagel und die Tierfilmerin Elke Wunsch den Besuchern nahebringen. Es wird einen Vortrag mit vielen Bildern und einen Filmvortrag auf Großleinwand geben.

Ab 23 Uhr werden die Besucher in die Höhle gehen und das „Schwärmen“ der Fledermäuse hautnah erleben. Das „Schwärmen“ ist wissenschaftlich noch wenig erforscht. Eigentlich suchen die Fledermäuse die Höhle in erster Linie für den Winterschlaf auf. Ende August findet jedoch das „Schwärmen“ statt, wo hunderte von Fledermäusen im Eingangsbereich der Höhle anzutreffen sind.

Warme Kleidung und gutes Schuhwerk sind nötig, eine eigene Taschenlampe ist für den Besuch zu empfehlen. Beginn der Veranstaltung ist um 21.30 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene sechs Euro, Kinder zahlen drei Euro.