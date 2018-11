Die Nachfrage nach Wohnungseigentum bleibt vorerst ungebrochen: Deshalb konzentriert die Baugenossenschaft Münsingen, die auch auf der Laichinger Alb tätig ist, ihren Geschäftsbereich auf den Neubau von Eigentumswohnungen. Zum Beispiel in Heroldstatt.

In Heroldstatt hat sich die Genossenschaft im Gebiet „Am Berg“ ein großes Grundstück gesichert, das bereits im Frühjahr 2019 überbaut werden soll (wir berichteten). Laut Oliver Gebhard, dem seit Mai tätigen Nachfolger des in Ruhestand gegangenen Geschäftsführers Norbert Grüger, werden hier insgesamt zehn Eigentumswohnungen mit zusammen 800 Quadratmetern Wohnfläche entstehen: den Startschuss dafür hat der Aufsichtsrat der Baugenossenschaft Münsingen inzwischen gegeben.

Engagement muss sich lohnen

Gerne, so Gebhard, würde die Baugenossenschaft noch viel mehr im Alb-Donau-Kreis tätig werden, insbesondere direkt in der Stadt Laichingen. Allerdings seien dort die Grundstückspreise inzwischen so hoch, dass sich ein Engagement der mit 396 Mitgliedern und einer Bilanzsumme von 9,35 Millionen Euro in 2017 doch relativ kleinen Baugenossenschaft nicht lohne.

Bei der jetzt stattgefundenen Hauptversammlung berichtete Oliver Gebhard auch über Schwierigkeiten, für Neubaumaßnahmen entsprechende Handwerker zu finden. Das Baugewerbe sei unverändert voll ausgelastet: „Was wir brauchen, sind Leute im Handwerk“, so der Geschäftsführer, der eine Lösung nur dadurch sieht, wenn Deutschland zum Einwanderungsland für Fachkräfte werde und sich ein Umdenken einstelle an hiesigen Schulen sowie in Elternhäusern, was die Ausbildungen junger Leute anbelangt.

Im Geschäftsjahr 2017 hat die Baugenossenschaft Münsingen ihren Bestand von 136 Mietwohnungen um nochmals acht Wohneinheiten in der Münsinger Innenstadt erhöht. Sechs weitere Mietwohnungen sollen auf einem Grundstück unweit der katholischen Kirche entstehen, wo demnächst drei schon lange nicht mehr regulär vermietbare Mehrfamilienhäuser abgerissen werden, die jedoch in erster Linie ersetzt werden durch zwei Gebäude mit 28 Eigentumswohnungen. Erst wenn diese fertiggestellt sind, werde man sich an den Bau eines dritten Komplexes für die Mietwohnungen machen.

Aktuell ist die Baugenossenschaft in Münsingen noch dran, ihre in der Goethestraße 17 begonnenen acht Eigentumswohnungen fertigzustellen, die längst alle verkauft worden sind. Verkauft und im Laufe diesen Jahres an ihre Eigentümer übergeben hat die Baugenossenschaft auch sämtliche 16 Wohnungen, die sie im Gruoner Weg in Münsingen erstellt hat, ebenso die letzten beiden Doppelhaushälften, die aus 2016 im Bismarckpark in Münsingen noch übrig geblieben sind.

Modernisierung für 70 000 Euro

Die Genossenschaft hat im Berichtsjahr für 50 Eigentümergemeinschaften insgesamt 374 Wohnungen, 400 Garagen sowie 22 Gewebeeinheiten verwaltet und ihre eigenen mit einem Aufwand von rund 70 000 Euro modernisiert. Auch wurden 2017 die Mieten „moderat“ um zwei Prozent erhöht, was frühestens wieder 2019 der Fall sein soll und zwar in ähnlicher Höhe.