Bauarbeiten verhindern Saisonabschluss der Schwäbischen Alb-Bahn

Wegen Bauarbeiten zwischen Engstingen und Münsingen fällt der Bummelzug-Sonntags der Schwäbischen Alb-Bahn an diesem Wochenende aus. Aktuell wird die Bahnstrecke zwischen Trochtelfingen und Gammertingen saniert. Gleichzeitig werden die beiden Bahnsteiggleise der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH im Bahnhof Engstingen erneuert und sind für den Zugverkehr gesperrt. Aus diesem Grund wird der reguläre Zugverkehr zwischen Münsingen und Engstingen derzeit über das Gleis 4 der Erms-Neckar-Bahn abgewickelt. Bei Ein- und Ausfahrten über das Gleis 4 in Engstingen sind keine Zugkreuzungen in Marbach mehr möglich, wie die Schwäbische Albbahn mitteilt. Das sei auch der Grund für die groteske Situation, dass zwischen Engstingen und Münsingen derzeit täglich Züge ausfallen und Fahrgäste auf Busse umsteigen müssen, obwohl es auf dieser Strecke keine Bauarbeiten gibt. Die Schwöbische Albbahn hat den Vorverkauf für das Bummelzug-Wochenende bereits seit zwei Wochen gestoppt. Wer zuvor Karten übers Internet gekauft hatte, erhält automatisch das Geld zurück.