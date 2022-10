Bald steigt die Herbstmesse schön&gut

Die Herbstmesse schön&gut öffnet auch in diesem Jahr wieder ihre Tore. Zum 14. Mal findet sie im albgut in Münsingen im Herzen des Biosphärengebiets Schwäbische Alb statt. Vor allem die Fülle an regionalen Spezialitäten zeichnet diese Messe aus. Hier können Besucherinnen und Besucher für einige Stunden der Hektik des Alltags entfliehen und sich durch die gebotenen Besonderheiten durchschmecken und -fühlen. Von Samstag bis Montag, 29. Oktober bis 1. November, haben sie die Möglichkeit, dieses Paradies in den ehemaligen Kornspeicherhallen zu erleben.

Zahlereiche Aussteller – darunter auch regional bekannte beispielsweise aus Heroldstatt, Westerheim, Römerstein oder Ehingen – präsentieren dort regionale und internationale Köstlichkeiten für Augen und Gaumen, Neues und Inspirierendes zu Tisch- und Wohnkultur, Sinnliches und Feines zum Wohlfühlen. Gäste können sich auf ein vielfältiges Angebot freuen, welches von Leckereien und Produkten von der Lammwurst über Käse und Ziegenmilchseife bis zur Kollektion aus Biosphärenwolle reicht. Zudem erwartet sie eine Vielfalt an Albtextilien sowie feinste Kulinarik aus der Region.

In diesem Jahr wird eine Markthalle Bestandteil der Messe sein. Hier bieten kleine Direktvermarkter aus der Region ausschließlich ihre hochwertigen Eigenprodukte an und ermöglichen es den Gästen, auch am Sonn- und Feiertag ihren Wocheneinkauf zu erledigen und nach dem Messebesuch auch zuhause die regionale Vielfalt mit frischen Lebensmitteln auf den Tisch zu bringen. Darüber hinaus kann man die Schwäbische Alb wieder in der Albtasche mit nach Hause nehmen: Einfach eine leere Tasche kaufen und im Laufe des Besuchs mit Produkten füllen.

Im Vorverkaufsticket ist der ÖPNV inkludiert

Auch das Slow Food Convivium Tübingen/Neckar-Alb wird auf der schön&gut vertreten sein. Slow Food setzt sich für die biologische und kulturelle Vielfalt, den Umweltschutz und die Bewahrung der regionalen Geschmacksvielfalt ein. Gut, nachhaltig und fair, lauten die Grundsätze des globalen Netzwerks. Slow Food-Lebensmittel werden auf traditionell handwerkliche Art hergestellt. Die gesamte Produktionskette bewahrt die Natur und die Gesundheit von Konsumenten und Erzeugern unter sozial gerechten Arbeitsbedingungen, nachhaltig angebaut und artgerecht.

Die Stadthalle Reutlingen unterstützt die schön&gut als Sponsor und wird vor Ort präsent sein. Sie wurde in diesem Jahr erneut mit dem Green Globe für ihre konsequente Nachhaltigkeit ausgezeichnet und ist die einzige CO2-neutrale Stadthalle Deutschlands. Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich und schließen dabei den ÖPNV mit ein: Das Vorverkaufsticket berechtigt unter anderem auch zur kostenlosen Anreise mit dem bestehenden Linienverkehr im naldo-Gebiet.