Automat in Heroldstatt aufgebrochen

POL-UL: (UL) Heroldstatt - Automat aufgebrochen und Beute gemacht / Ein Unbekannter öffnete am Dienstag gewaltsam einen Milchtankautomaten in Heroldstatt. Der Polizeiposten in Laichingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sind unter der Telefonnummer 07333/950960 erreichbar. Um Hinweise wird gebeten.