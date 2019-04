Auto kracht auf B465 in LKW – Fahrer verletzt

Nach einem Zusammenstoß mit einem LKW am Freitagmorgen auf der B465 ist ein Autofahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sei der 23 Jahre alte PKW-Fahrer zu schnell unterwegs gewesen.

Demnach war der 23-Jährige gegen 9 Uhr auf der Seeburger Steige in Richtung Bad Urach unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve geriet ersten Ermittlungen der Polizei zufolge aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sein Fahrzeug mit dem Sattelzug einer 38-Jährigen.

Der Unfallverursacher erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die LKW-Fahrerin blieb unverletzt.

Während der Laster fahrtauglich geblieben war, musste das Auto des 23-Jährigen abgeschleppt werden. Insgesamt beziffert die Polizei den Sachschaden mit zirka 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn durch die Feuerwehr musste die Bundesstraße bis 10.15 Uhr voll gesperrt werden.