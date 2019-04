Auto fängt Feuer – Passanten warnen den Fahrer

Ein Auto hat am Mittwochabend im Heroldstatter Ortsteil Ennabeuren im Kreuzungsbereich Heroldstatter Weg, Adolf-Dietz-Straße und Waldstetter Weg unweit des früheren Sportplatzes gebrannt. Die Heroldstatter Feuerwehr musste ausrücken und das Feuer löschen.

Um 16.50 Uhr ging die Alarmierung über die Leitstelle Ulm bei der Heroldstatter Wehr ein. Passanten, die das brennende Auto sahen, tätigten einen Notruf. Die Heroldstatter Feuerwehr rückte mit Kommandant Michael Lamparter an der Spitze mit zehn Mann und zwei Fahrzeugen, dem LF 16/12 und dem TFSW, sofort aus und war rasch am Unfallort. Unter Atemschutz und dem Einsatz von Sonderlöschmitteln wie Schaum hatten sie das Feuer schnell unter Kontrolle und gelöscht.

Ein Auto hat bim Heroldstatter Ortsteil Ennabeuren unweit des früheren Sportplatzes gebrannt. Die Feuerwehr rückte aus. (Foto: Privat)

Der 82-jährige Fahrer des Mercedes-Fahrzeugs konnte noch rechtzeitig aus seinem Auto steigen. Er hatte den Brand zunächst gar nicht bemerkt, erst durch das Zurufen von Passanten erkannte er den Ernst der Lage. Der ältere Autofahrer blieb unverletzt, er stand leicht unter Schock. Herbei gerufene Verwandte kümmerten sich um ihn, so dass ein Rettungswagen oder Arzt nicht geholt werden musste.

An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, der gesamte Motorblock war defekt und beschädigt. Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen, die genaue Ursache ist unklar.

Für die Heroldstatter Feuerwehr war der Brand der achte Einsatz in diesem Jahr und der zweite Brandeinsatz. Sie wurden schon zu einem Kaminbrand gerufen. Desweiteren galt es, Ölspuren nach Unfällen zu beseitigen, technische Hilfeleistungen zu geben und eine Haustür zu öffnen. Bei dem Brand in Heroldstatt am Mittwochabend waren auch Beamte vom Polizeiposten Heroldstatt anzutreffen.

