Ausstellung „Life Matters“ im Biosphärenzentrum zu sehen

Kunstwerke, geschaffen durch Erwin Heigl und seinen Computer, sind ab Freitag, 12. August, im Biosphärenzentrum Schwäbische Alb zu sehen. Das teilt das Regierungspräsidium Tübingen in einem Schreiben mit.

Kann Kunst etwas zur Versöhnung von Natur und Kultur beitragen? Diese Frage steckt hinter der neuen Sonderausstellung im Biosphärenzentrum Schwäbische Alb in Münsingen. Die Kunstwerke stellen Natur dar, wurden jedoch von einem Computer-Grafikprogramm weiter „kultiviert“. Bilder im leuchtenden Farbenrausch mit zarten Pflanzenmotiven, kristallinen Strukturen, urtümlichen Tieren oder Mikroorganismen durch das Mikroskop betrachtet. Im Gegensatz dazu bedrohliche Szenarien, die an Untergang und Zerstörung von Natur und düsteren technischen Welten erinnern. Das sind die Werke des Künstlers Erwin Heigl, wie von selbst gewachsen mit Hilfe eines Computer-Grafikprogrammes und dem Zufall als genialen Schöpfer, geschaffen in der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Die Bilder sind sehr ästhetisch, dekorativ und regen die Phantasie zu vielfältiger Interpretation an, heißt es in der Ankündigung weiter.

Die Ausstellung ist zu sehen im Biosphärenzentrum Schwäbische Alb vom 12. August bis 31. Oktober. Zur Vernissage am Freitag, 12. August, um 19 Uhr im Biosphärenzentrum Schwäbische Alb in Münsingen-Auingen mit dem Künstler Erwin Heigl und einer Lesung des Philosophen Peter Vollbrecht sind Interessierte eingeladen.