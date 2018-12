Aus für die Geburtshilfe

Mit dem erhofften Neustart der Geburtshilfe an der Albklinik wird es nichts: Zum vereinbarten Stichtag am Montag fehlten die dafür nötigen Bewerbungen von Fachärzten immer noch. „Zum heutigen mit den Hebammen vereinbarten Stichtag müssen wir leider feststellen, dass die intensive Suche nach Fachärzten zur Weiterführung der Geburtshilfe in der Albklinik Münsingen ohne Erfolg geblieben ist“, hieß es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt.

Darin wird erneut zusammengefasst, was in den vergangenen Wochen und Monaten unternommen worden war, um das von vielen Familien auf der Alb wertgeschätzte Angebot nicht sterben zu lassen. Die Kreiskliniken Reutlingen hatten einen Personalberater damit beauftragt, die Suche nach Fachärzten zu koordinieren und geeignete Kandidaten direkt anzusprechen, parallel wurde über die sozialen Medien sowie über Fach- und Tageszeitungen nach möglichen Bewerbern gesucht.

Auch die Stadt Münsingen hatte zur Unterstützung der Personalsuche eine pfiffige Anzeigenkampagne für die Geburtshilfe auf der Alb gestartet. Ebenfalls sehr aktiv war eine bestehende Bürgerinitiative.

Hebammen halten zur Stange

Die in Münsingen beschäftigten Hebammen wurden für eine Übergangszeit bis zum Ende dieses Jahres bei den Kreiskliniken gehalten: Der Kreistag hatte zur Sicherung ihrer Beschäftigungsverhältnisse Mittel zur Verfügung gestellt.

Um den Hebammen noch vor Weihnachten und dem Jahresende Klarheit über ihre weitere berufliche Perspektive zu ermöglichen, war der 17. Dezember als Stichtag vereinbart worden, an dem die ohnehin schon verlängerte Facharzt-Bewerbungsfrist endgültig endete.

Von den Kreiskliniken war den Hebammen Flexibilität in Sachen Kündigungsfrist zugesichert worden. Sie müssen nun neue Stellen suchen.

Grundlage für eine Fortführung der Geburtshilfe an der Albklinik waren für den Landkreis und die Klinikverwaltung drei unterschriebene Arbeitsverträge mit Fachärzten bis zum Jahresende, um Verbindlichkeit und eine dauerhafte Lösung zu ermöglichen. Ein Neustart der Geburtshilfe in Münsingen wäre dann zum 1. April 2019 möglich gewesen, die Suche nach zwei weiteren erforderlichen Fachärzten sollte danach fortgesetzt werden: Fünf Stellen hätten auf Dauer besetzt sein müssen

Enttäuschung in Münsingen

„Dass unsere Suche nach Fachärzten erfolglos geblieben ist, ist bitter. Ich danke den Hebammen, der Bürgerinitiative und der Stadt Münsingen für ihren äußerst engagierten Einsatz zum Erhalt der Geburtshilfe“, erklärt Landrat Thomas Reumann. Das Ende sei sehr schade.

„Ich bin tief enttäuscht ob des gesamten Prozesses und seines Ausgangs“, kommentierte Bürgermeister Mike Münzing die Nachricht aus Reutlingen. Landrat und Klinikleitung hätten sich in der Sache sehr engagiert, anerkannte der Münsinger Rathauschef. Und auch die Hebammen hätten großes Entgegenkommen gezeigt, um einen Neustart im Frühjahr zu ermöglichen.

Der Wille war da

„Die Bemühungen waren sicher da“, meinte auch Dr. Eberhard Rapp als Sprecher der Münsinger Bürgerinitiative, der gleichwohl „leisen Zweifel“ daran äußerte, ob das Interesse an einer Münsinger Außenstelle bei der gynäkologischen Hauptabteilung in Reutlingen tatsächlich so groß gewesen sei. Ihm ist wichtig, dass das Geburtshilfe-Angebot in Münsingen jetzt nicht gleich „auf Dauer begraben“ wird, etwa durch einen baldigen Umbau des Kreißsaals an der Albklinik: „Dann können wir noch versuchen, andere Modelle zu diskutieren“.