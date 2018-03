Auftakttour führt zu herrlich blühenden Märzenbecher

Die Auftaktwanderung 2018 der Albvereinsgrupppe Sontheim hat zu Märzenbecher ins Riedental bei Sotzenhausen unweit von Schelklingen geführt. Wanderführer Günter Elhardt war freudig überrascht, wie viele Wanderer er mit seiner Märzenbecherwanderung ins Freie locken konnte.

Mehr als 30 Wanderfreunde konnte er bei schönem Wetter begrüßen. Mit guter Laune starteten die Wanderer mit ihrer Auftaktwanderung fürs neue Wanderjahr nach Sotzenhausen. Die wunderschönen, über und über mit Märzenbechern übersäten Hänge erfreuten alle Naturliebhaber und lange wurden die Schönheiten bewundert. Sehr zur Freude der Naturbegeisterten konnte auch der Zinnoberrote Kelchbecherling bestaunt werden. Dieser seltene Pilz ist streng geschützt und wächst nur auf Totholz.

Nach dem Bestaunen der vielen weißen und roten Schönheiten führte der Wanderführer der Ortsgruppe Sontheim im Schwäbischen Albverein die große Wandergruppe im Wald an frisch geschlagenem Holz vorbei. Überall lag der Duft der Buchen in der Luft und so mancher Mann begutachtete die Mengen an Holz, die sich am Wegesrand feil boten und überlegte wohl, wie lange man damit wohl heizen könnte.