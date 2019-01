Auf Sontheimer Musiker ist Verlass

Einstimmig wurde der stellvertretende Vorsitzende René Zäh bei der Generalversammlung des Musikvereins Sontheims in Heroldstatt in seinem Amt bestätigt. Zahlreiche aktive und passive Mitglieder waren am Samstag in die Sonne gekommen.

Neben René Zäh wurden bei den Wahlen die Beisitzer Manfred Erb und Sandra Priel in ihren Ämtern bestätigt. Für den scheidenden Kassenprüfer Helmut Zäh wurde einstimmig Hans-Jürgen Erlmeier gewählt.

Der Vorsitzende Karl-Heinz Duckek begrüßte die Gäste und blickte in seinem Bericht auf ein laut Mitteilung „erfolgreiches Jubiläumsjahr“ zurück, in dem der Musikverein Sontheim 18 Auftritte und fünf Ständchen, die Jungmusiker vier Auftritte und die Blockflötenkinder vier Auftritte musikalisch gestalteten. Auch die zahlreichen kameradschaftsfördernden Unternehmungen sowohl der Aktiven, als auch der Jungmusiker und der Blockflötenkinder erwähnte der erste Vorsitzende lobend.

Die fleißigsten Besucher der insgesamt 54 abgehaltenen Gesamtproben erhielten als Anerkennung jeweils ein kleines Präsent, dies waren: Alfred Oßwald, Monika Erb, Katharina Pflügner, René Zäh, Manfred Erb, Jana Erb, Daniela Süßmuth, Sonja Hilsenbeck, Hans-Jürgen Erlmeier und Nina Erb. Die Probenbeteiligung habe sich noch einmal etwas zum Vorjahr gesteigert und belief sich auf 82,6 Prozent.

Segway-Tour als Belohnung

Anschließend richtete der Vorsitzende seinen Dank an alle Vereinsmitglieder, den Ausschuss, die Spendengeber und die Gemeinde Heroldstatt. Auch der zweite Vorsitzende René Zäh dankte den Vereinsmitgliedern, dem Dirigenten und dem ersten Vorsitzenden für „die stets gute Zusammen- und Mitarbeit“. Für die zuverlässige Arbeit und stets gute Führung des Musikvereins durch das Vereinsjahr erhielten der Vorsitzende und der Dirigent einen Gutschein für eine Segway-Tour durch den ehemaligen Truppenübungsplatz.

In Vertretung für Schriftführerin Stephanie Baumeister ließ der zweite Vorsitzende das vergangene Vereinsjahr noch einmal Revue passieren. Geprägt war das Jahr vor allem durch das 90-jährige Jubiläum des Musikvereins. Höhepunkte waren das Jubiläumskonzert, der große Festwochenende im Rahmen des Backhaushocks mit dem 51. Römersteintreffen und das Oktoberfest sowie auswärtige Auftritte bei den Festen in Gingen/Fils, Arnegg, Hütten und Ennabeuren. Die Jungmusiker glänzten beim Frühjahrskonzert sowie am Dorfchristbaum. Die Blockflötenkinder erfreuten die Zuhörer beim Frühjahrskonzert und bei Auftritten im Pflegeheim. Gut besucht waren auch die vereinsinternen Veranstaltungen, wie die Vatertagswanderung, der Saisonabschluss, sowie der Kameradschaftsabend.

In ihrem Bericht informierte Kassiererin Daniela Süßmuth die Vereinsmitglieder über einen ausgeglichenen Kassenstand. Die Kassenprüfer Jürgen Erlmeier und Manfred Hoffmann bestätigten eine ordnungsgemäß geführte Kasse und empfahlen der Versammlung die Entlastung der Kassiererin.

Dank vom Dirigenten

Dirigent Volker Pflügner bedankte sich bei den Musikern für die gute Zusammenarbeit und den durchweg sehr guten Probenbesuch, sowie bei sämtlichen Ausbildern. Sein Dank galt auch allen auswärtigen Musikern, welche jede Woche den Weg auf sich nehmen.

Dietmar Frenzel, welcher der Versammlung stellvertretend für Bürgermeister Michael Weber beiwohnte, lobte das große Engagement der Vereinsmitglieder und sicherte gleichzeitig weiterhin die Unterstützung durch die Gemeinde zu. Hiernach wurde die Vorstandschaft auf seine Empfehlung hin einstimmig entlastet.

Nach einer kleinen Satzungsänderung bezüglich der neuen Datenschutzverordnung hielt der erste Vorsitzende noch Ausschau auf das kommende Vereinsjahr. Höhepunkte sind das Frühjahrskonzert (2. März), der Backhaushock (29. bis 30. Juni, das Gartenfest (1.September) und das zweitägige Oktoberfest (26./27. Oktober).