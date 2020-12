Auch ein Kamel tritt beim Krippenspiel in Aktion

Von Deutsche Presse-Agentur und Agence France-Presse

In Deutschland und anderen Ländern der Europäischen Union ist am Samstag der erste Impfstoff gegen Covid-19 ausgeliefert worden. Rund zehn Monate nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Europa sollen die Impfungen an diesem Sonntag beginnen — nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien, Frankreich und zahlreichen anderen EU-Staaten. Als erste sollen besonders gefährdete Menschen das Präparat der Firmen Biontech und Pfizer erhalten.

Die Impfungen werden dabei helfen, nach und nach zu unserem normalen Leben ...