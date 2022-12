Auch die Alb-Bahn ändert den Fahrplan

Mit dem neuen Jahresfahrplan 2023, der am Sonntag, 11. Dezember, in Kraft getreten ist, will die Schwäbische Alb-Bahn unter Berücksichtigung betrieblicher und wirtschaftlicher Erfordernisse einige wesentliche Wünsche der Fahrgäste umsetzen. Die Optimierungen betreffen insbesondere den Streckenabschnitt zwischen Gammertingen, Trochtelfingen und Engstingen, teilen die Betreiber in einem Schreiben mit.

So gibt es zum Beispiel im Schülerverkehr neu die Zuganbindung von Trochtelfingen zum Beginn der zweiten Schulstunde in Gammertingen. Dazu verkehrt der neue Schülerzug Nummer 4 von Gammertingen (ab 7.32 Uhr) über Mägerkingen (ab 7.40 Uhr) nach Trochtelfingen (an 7.45 Uhr). Als SAB-Zug 5 fährt diese Einheit dann um 7.50 Uhr zurück nach Gammertingen (an 8.03 Uhr).

Montags bis freitags an Schultagen verlässt der erste Zug (SAB-Zug 2) Gammertingen künftig um 6.12 Uhr und erreicht Münsingen um 7.24 Uhr. Der bisher notwendige Umstieg in Engstingen entfällt. Dies gilt auch für die Gegenrichtung: SAB-Zug 1 hat künftig eine direkte Durchbindung von Münsingen (ab 6.15 Uhr) nach Gammertingen (an 7.27 Uhr). Die beiden Züge kreuzen im Bahnhof Engstingen.

Auch beim Ferienfahrplan gibt es Änderungen: Auf der Albhochfläche wurde im Abschnitt Münsingen-Gammertingen die bisherige Systematik mit Trochtelfingen als Endpunkt der meisten Züge aufgegeben. Nun wird auch in den Ferien die Gesamtstrecke von Münsingen bis Gammertingen bedient. Es verkehrt je ein Zugpaar am Morgen und am Abend mit Fahrzeiten, die für touristische Ausflüge günstig sind.