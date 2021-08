Erzberger-Attentäter schmiedeten die Mordpläne auch von Ulm aus

Der Todestag von Matthias Erzberger, der am 26. August 1921 bei Bad Griesbach im Schwarzwald ermordet wird, jährt sich zum 100. Mal. Zu dem bedeutenden Publizisten und Zentrum-Politiker hat Günter Randecker aus Dettingen/Erms eine mehrteilige Serie verfasst, in dem er die Leistungen des Mannes aus Buttenhausen im Lautertal würdigt. Staatssekretär Matthias Erzberger war es, der für Deutschland den Waffenstillstandsvertrag 1918 aushandelte.

Zu Erzberger hatte Randecker, der frühere Archivar der Stadt Münsingen, eine Wanderausstellung mit dem Titel „Matthias Erzberger (1875 bis 1921) – Reichsminister in Deutschlands schwerster Zeit“, erstellt, die vor drei Jahren auch in Laichingen in Zusammenarbeit mit der „Schwäbischen Zeitung“ im früheren Gasthaus Engel zu sehen war. Im Teil zwei der Serie geht es um die Mordpläne, die zum Teil auch in Ulm geschmiedet wurden.

Die gedungenen Attentäter der in der Münchener Trautenwolfstraße 8 angesiedelten Mordzentrale operierten im Sommer 1921 zeitweise von Ulm aus, wie aus erhalten gebliebenen Meldezetteln hervorgeht. Getarnt als „Bayerische Holzverwertungs GmbH“ wurde ein geheimes Netz gesponnen unter dem Decknamen „Organisation Consul“ - Sondergruppe „Germanenorden“. Ex-Korvettenkapitän Hermann Ehrhardt (Pfarrersohn aus Diersburg) war der Anführer. Ende Juli 1921 händigte Ex-Kapitänleutnant Manfred von Killinger an die Ex-Offiziere Heinrich Schulz (Arztsohn aus Saalfeld, evangelisch) und Heinrich Tillessen (Offizierssohn aus Köln-Lindenthal, katholisch), 28 und 26 Jahre alt, diesen Befehl aus: „Gemäß der in der Leitung stattgefundenen Auslosung wurden Sie dazu bestimmt, den Reichsfinanzminister a.D. Erzberger zu beseitigen.“

Die Meldezettel von Schulz („Berkner“) und Tillessen („Briese“) im „Goldenen Engel“ in Ulm, wo sich die Attentäter von Erzberger vom 19. bis 21. August 1921 aufhielten. (Foto: epd)

Im Geheimstatut dieser politischen Mörderbande hieß es: „Verräter verfallen der Fehme.“ Die Ermordung des verhassten „Novemberverbrechers“ sei eine „nationale Tat“, wurde von Seiten der Hintermänner den Attentätern eingeflüstert. Erzberger sollte Mordopfer Nummer 353 des Rechtsterrorismus – seit 1918 – werden. Am 6. August 1921 reisten Schulz und Tillessen zunächst nach Berlin. Vom 14. bis 17. August waren sie unter ihren richtigen Namen im Gasthaus „Zum Badischen Hof“ in Stuttgart einquartiert. Tillessen gab sich als ein Verwandter des Zentrumsabgeordneten Herold aus: „Wo ist Erzberger zu erreichen?“

Was hat Beuro damit zu tun?

Vom Landessekretariat der Zentrumspartei bekam er die Auskunft: „In Biberach - Jordanbad“. Am 17. August quartierte sich Tillessen unter seinem Namen im Ulmer Hotel zum „Goldenen Hirsch“ in der Hirschstraße 14 ein. Am 18. August fuhr er per Bahn nach Biberach, traf sich mit Schulz, der in München war. Die Nachforschungen im Jordanbad und im Gasthaus „Zum Grünen Baum“ blieben zunächst ohne Ergebnis. Aber durch eine telefonische Anfrage im Jordanbad erfuhr einer der beiden, dass Erzberger sich in Beuron aufhalte. Dem Anrufer war dieser Ort unbekannt. Die Schwester buchstabierte ihm den Namen „Beuron“ vor.

Matthias Erzberger war mit Frau (die am 13. August 46 Jahre alt wurde) und siebenjähriger Tochter vom 8. bis 19. August 1921 im Hotel „Waldeck“ in Beuron. In dieser Zeit (15. bis 17. August) reiste er auch für drei Tage nach Berlin, um sich nach dem Stand der rechtlichen Ermittlungsverfahren zu erkundigen (die Untersuchung war eindeutig zu seinen Gunsten ausgegangen). Am 19. August, morgens um 6.23 Uhr war die Familie Erzberger abgereist.

Eintrag unter falschem Namen

Um 16 Uhr an jenem Freitag fragten Schulz und Tillessen auf dem Postamt in Beuron nach Erzbergers neuer Adresse - ohne Erfolg („Dienstgeheimnis“). Das Postamt schöpfte Verdacht, meldete es an das Berliner Postministerium. Eine Warnung an Erzberger seitens des Postministers Giesberts, ein Gesinnungsfreund, erfolgte allerdings in den nächsten sieben Tagen nicht. Am 19. August trugen sich Schulz und Tillessen ein – unter dem Namen „Ernst Berkner, Kaufmann aus Jena“ und „Rudolf Briese, stud. jur. aus Würzburg“ im Ulmer Gasthaus zum „Goldenen Engel“ in der Wengengasse 21 in das Fremdenbuch.

Dem Hotelpersonal fielen die eleganten gelben Schuhe der beiden Männer in Zimmer Nummer 11 auf. Auf dem Sofa sitzend, eine große Landkarte vor sich ausgebreitet, erwarteten die beiden Männer die telefonische Vermittlung mit der Erzabtei in Beuron. Im Telefongespräch, von Ulm aus, am Samstag, 20. August, mit einem Klosterbruder, erfuhren sie (sich als Zentrumsabgeordnete mit Doktortitel vorstellend) einen für die Mordtat entscheidenden Hinweis: Erzberger sei ins Renchtal gefahren.