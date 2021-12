Als vor 80 Jahren die erste Juden-Deportation auf der Alb stattfand

Eine Sonderbriefmarke der Deutschen Post widmet sich 2021 der Erinnerung „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland - CHAI - Auf das Leben!" Diese „1700 Jahre“ endeten in Buttenhausen bereits vor 80 Jahren mit der ersten Deportation von 26 Menschen jüdischen Glaubens vom Stuttgarter Nordbahnhof aus in das KZ Riga-Jungfernhof. Niemand, der am 28. November im Lautertaldorf abgeholt wurde, und am 1. Dezember in den Zug gezwängt wurde, sah die Alb-Heimat wieder.

Ein letzter Brief in die Heimat

Am Dienstag, 18. November 1941, 9 Uhr abends, schrieb die 50-jährige Witwe Selma Lichtenauer geborene Levi, aus Buttenhausen, Heidelgarten 2 (wo sie bei ihrer Mutter Theodolinda Levi, ebenfalls Witwe, lebte), an: „Meine Geliebten alle!“ Dem drei Jahre jüngeren Bruder Arthur gelang 1938 die Emigration in die USA. An diesem düsteren Novembertag notierte Victor Klemperer, Dresden, entlassener jüdischer Professor, in sein Tagebuch: „Die Nachrichten über Judenverschickungen lauten von verschiedenen Seiten katastrophal.“ Selma Lichtenauer ahnte das kommende Unheil: „Heute wird es wohl der letzte Brief aus der lieben Heimat sein, denn wir müssen fort, fort, fort ins Ungewisse ... Eure tiefbetrübte Selma.“

Schreckensherrschaft mit großer Willkür

Der Abtransport per Lastwagen von Buttenhausen erfolgte am Freitag, 28. November 1941. Klemperers Eintrag von jenem Tag: „Täglich Nachrichten aus verschiedenen Städten, Abgang großer Transporte ... mit 60-Jährigen, ohne 60-Jährige - alles scheint Willkür."

Gestapo täuscht die Gemeinden

Der Buttenhäuser Bürgermeister Hans Hirrle habe, so schrieb 1946 Landgerichtsrat Alfred Marx (Bruder von Grete Adler, der Ehefrau von Karl Adler), 1941 und auch 1942 die von der Gestapo Bestimmten „persönlich in die Sammellager nach Stuttgart begleitet.“ Der evangelische Pfarrer Julius Vogt hat den Abtransport verfolgt: „Ich holte noch Samen, Gartengeräte, reichte sie den Juden auf den Wagen.“ Auch er hatte sich von der Gestapo täuschen lassen, die den Juden vorgaukelte, sie würden irgendwo im „Ostland“ angesiedelt.

Gedenkbuch gibt Einblick

Unter den deportierten Juden war Inge Löwenthal die Jüngste, gerade sechs Jahre alt. Die SS ermordete das Kind und die Eltern Hugo und Gerda Löwenthal am 26. März 1942 im „Birkenwäldchen“ in der Nähe des Rigaer KZ. Über 100 Namen stehen unter dem Aufruf „Eine Statue für Inge Löwenthal“. Diese Statue soll stellvertretend errichtet werden für die Menschen jüdischen Glaubens, die von Buttenhausen aus ihren letzten Weg in die Vernichtungslager der Nazis antreten mussten. Die lebensgroße Statue soll eines Tages im Park hinter der ehemaligen Bernheimerschen Realschule oder im Garten des Hauses Löwenthal aufgestellt werden.Ein Entwurf dieser Inge Löwenthal-Statue ist auch abgebildet auf dem Umschlag der neuesten Auflage des Gedenkbuches „Juden und ihre Heimat Buttenhausen.“ Seit 1987 ist dies bereits die 13. Auflage.

Am 1. Dezember wurden wie jedes Jahr Menschen am jüdischen Mahnmal auf dem Stuttgarter Killesberg der Deportation der Jüdinnen und Juden von 1941 gedacht – in Württemberg der Beginn der Judenvernichtung durch die nationalsozialistische Gewaltherrschaft.