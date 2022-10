Alea Barth ist Süddeutsche Meisterin

Nach einer erfolgreichen Sommersaison, in der sie alle Tennis-Verbandrundenspiele für den TV Reutlingen und den TSV Berghülen gewinnen konnte sowie Erfolgen bei Turnieren in Reutlingen und Geislingen in den Sommermonaten, stand noch das Saisonhighlight für die achtjährige Alea Barth aus Heroldstatt an.

Zum Abschluss der Freiluftsaison fand am ersten Oktoberwochenende der DTB Orange-/Green-Masters Cup Süd statt, die inoffizielle Süddeutsche Meisterschaft, der neun- bis zehnjährigen Tennisspieler in Nürnberg. Bei diesem Einladungsturnier nominieren die Tennis-Landesverbände Baden, Hessen, Württemberg und Bayern jeweils ihre vier besten Spieler für das gemeinsame Turnier.

Alea startete in der Altersklasse U9 weiblich. Das bedeutet, dass die Kinder maximal neun Jahre alt sind. Insgesamt 16 Mädchen traten in vier Gruppen gegeneinander an. Bei den Gruppenspielen gewann Alea gegen alle ihre drei Konkurrentinnen mit schnellen Aufschlägen und klugen Spiel jeweils 4:0 und 4:0 und zog damit ins Viertelfinale.

Nach einer Übernachtung im Hotel und einem ausgiebigen Frühstück startete sie ins Viertelfinale und gewann auch dieses Spiel gegen ihre Gegnerin vom TC Markwasen Reutlingen souverän 4:0 und 4:0. Im Halbfinale musste sie dann gegen eine starke Spielerin aus Bayern antreten, die zwei Wochen zuvor beim Bayern-internen Qualifikationsturnier den zweiten Platz belegt hatte. Auch hier überzeugte Alea durch ihr variantenreiches Spiel und siegte letztlich klar mit 4:1 4:0.

So lief das Finale

Die Freude über das Erreichen des Finales war bei ihr und ihrem Team bestehend aus ihrem Coach Fabian Donsbach (TC Süssen), den Bezirkstrainern des Württembergischen Tennisverbandes, sowie ihrer Familie groß.

Aleas Gegnerin im Finale war Lena Angleitner, die beste nominierte bayrische Nachwuchsspielerin, die aus Österreich stammt und in Bad Füssing in Bayern an einer bekannten Tennisakademie trainiert. Auch sie hatte alle ihre Spiele im Turnierverlauf ebenso souverän gewonnen wie das Heroldstatter Nachwuchstalent.

Vor zahlreichen Zuschauern entwickelte sich ein hochklassiges Spiel mit langen Ballwechseln, bei der beide Spielerinnen hart um die Punkte kämpften und ihre Fähigkeit zu variantenreichem Spiel zeigten. Mehr als einmal kam es zum Entscheidungspunkt und die Spannung für die Spielerinnen und Zuschauer war enorm. Den ersten Satz konnte Alea mit 4:2 für sich entscheiden. Im zweiten Satz siegte sie dann deutlich mit 4:0 und freute sich über den Finalsieg der gleichbedeutend mit dem Gewinn der Süddeutschen Meisterschaft für sie war.

Für diese Vereine tritt Alea an

Ein großer Dank gilt ihrem Trainer Fabian Donsbach vom TC Süssen, der sie auf dieses schwierige Turnier mit vielen Topspielerinnen herausragend vorbereitet und ihrem Trainingspartner Jan Sedlak, sowie ihrer großen Schwester, die im Vorfeld auch eifrig mit ihr trainiert hatte.

Seit dieser Wintersaison trainiert und spielt Alea beim TC Süßen und wird dort auch als Talent gefördert. Zukünftig wird sie auch für den TC Süßen bei Turnieren antreten und Verbandsrundenspiele für den Verein absolvieren. Daneben bleibt sie aber auch der U15 Mannschaft in Berghülen erhalten, um dort nächsten Sommer wieder zusammen mit ihrer Schwester in der höchsten U15-Spielklasse Württembergs wertvolle Erfahrungen zu sammeln.