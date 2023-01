Der Albverein Sontheim trifft sich zur Abfahrt zur Wanderung am Sonntag, 15. Januar, um 13 Uhr an der Bushaltestelle Lange Straße. Angeboten wird eine kleine Rundtour von eineinhalb Stunden sowie eine etwas größere Wanderstrecke von zweieinhalb Stunden. Unterwegs will die Gruppe in die Laichinger Ski-Hütte einkehren. Mitwanderer sind willkommen. Wanderführer ist Werner Stahl.