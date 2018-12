Heroldstatt - Seit Jahren lädt das Team der Gemeindebücherei Heroldstatt in der Vorweihnachtszeit zu einer besonderen kulturellen Veranstaltung für Kinder ein, meist in Form eines Theater- oder Puppenspiels. In diesem Jahr war ein Adventssingspiel angesagt.

Zu Gast auf der Alb in Heroldstatt war am Samstagnachmittag Liedermacher Uwe Lal aus dem Sauerland, der den zahlreichen Jungen und Mädchen wie auch machen Eltern ein unterhaltsames Mitmachtprogramm bot. Dieses war natürlich ganz auf die Adventszeit und auf Weihnachten zugeschnitten. Vor einer schönen weihnachtlichen Kulisse mit Krippe und einem großen Adventskalender in Form eines bunten Hauses mit 24 Fenstern trat der 63-jährige Liedermacher in Aktion und erfreute die Gäste mit vielen Liedern zum Nachdenken, zum Lachen, Staunen, Mitsingen und Mitbewegen.

Willkommen von Lucia Knehr

Büchereileiterin Lucia Knehr hieß Kinderliedermacher Uwe Lal sowie die kleinen und großen Besucher zu dem „Advents-Mitmachtkonzert“ herzlich willkommen und schon legte der Musiker und Sänger los, der seit 1995 auf der Bühne steht und bislang rund 3500 Konzerte bestritten hat. 15 CDs hat er herausgebracht und rund 225 Songs verfasst, von denen er einige im Karl-Ehmann-Saal der Berghalle zu Gitarren-Begleitung oder im Playback-Verfahren vortrug und dabei immer die kleinen Gäste in sein unterhaltsames Programm einbezog. Heiter und gut gelaunt stimmte Uwe Lal Jung und Alt gleichermaßen mit seinen Liedern auf das nahe Weihnachtsfest ein und hatte so mache Überraschungen auf Lager.

Mit einem tiefen „Hallo“ begrüßte Uwe Lal die Kleinen und wollte von ihnen wissen, wer einen Adventskalender besitzt und wie viele Türchen bereits offen stehen. „Endlich, endlich ist es soweit, es kommt die schöne Weihnachtszeit“ sang er den Kindern aus den Herzen, ehe es „ein Willkommen in der Adventszeit“ und „nicht in der Osterzeit“ gab. Ein Echo durften die Kinder bilden, als der Gastsänger von vielen Leuten in der Stadt sang: von schönen, feinen, kleinen, tollen, coolen, fitten und schlauen. Ferdinand hatte dann seinen großen Auftritt, der als ausgewählter Junge unter der Kinderschar zwei rote Kerzen am Adventskalender anzünden durfte. Und auch die kleine Sophia dürfte noch nach vorne kommen und in das Gewand des Weihnachtsmannes schlüpfen. St. Nikolaus feierte nämlich ein Comeback in Heroldstatt, als es hieß „Nikolaus, heiliger Nikolaus komm zu uns in unser Haus“.

Phantasievolle Weltreise

Uwe Lal lud noch zu einem musikalischen Weihnachtsquiz beim Lied „Weihnachten, Weihnachten, bald ist es soweit – allerhöchste Zeit“ ein, bei dem die Kinder mit Zwischenrufen kundtun konnten, ob gewisse Behauptungen zum Weihnachtsfest stimmen. Zu einer billigen oder gar kostenlosen Weltreise forderte der Mann aus dem Sauerland die Kinder dann auf, denn eine Reise um den Globus sei beim Bücherlesen jederzeit möglich: Die Heroldstatter Bücherei biete da ja ausreichend abenteuerliche und spannende Lektüre.

„Es soll ja Kinder geben, die gar nicht viel erleben, bei mir passiert das nie, ich hab’ Phantasie“ meinte Uwe Lal und trat als Indianerhäuptling, als Pippi oder als Formel-1-Fahrer in Aktion. Dann nahm er die Kinder noch mit in einem Raumschiff in den schwerelosen Weltall beim Lied „Alarm an Bord, was ist bloß mit den Robotern los?“

Gymnastikstunde fehlt nicht

Eine Gymnastikrunde folgte und beim Lied zum Leuchten der Sterne pries der Gast die Geburt Christi mit „Alle Ehre Gott im Himmel, Frieden kommt auf Erden“. Weihnachtlich ging das Adventskonzert weiter: Den Holzwurm „Wurbel“ weckte Uwe Lal aus dem Tiefschlaf, der mit seinem „Wurbel-Rap“ die Weihnachtsgeschichte auf besondere Weise kurz und knapp erzählte und deutlich machte, welch ein Wunder im Stall zu Bethlehem geschehen ist. Denn der kleine „Wurbel“ war damals bei der Geburt Christi im Stall bei Ochs und Esel dabei und so konnte er singen: „Ich bin zwar nur ein kleiner Holzwurm, doch ich habe viel gesehen, in unserem Stall in Bethlehem, da ist was geschehen.“

Das Finale eines sehr schönen und unterhaltsamen „Advents-Mitmachtkonzert“ bildete dann ein Krippenspiel, bei dem alle Menschen, Tiere und auch Engel auftauchen, die irgendetwas mit dem Stall von Bethlehem zu tun hatten, als der Gottessohn zur Welt kam: Da traten Ochs, Esel, Hirten, ein Engel, Maria und Josef sowie auch Könige auf und meinten jeweils, dass sie eine große Rolle bei der Weihnachtsgeschichte zu spielen haben.

Facettenreicher Auftritt

Der bekannte Liedermacher Uwe Lal konnte bei seinem fast eineinhalbstündigen Auftritt in Heroldstatt mit seinen szenischen Liedern begeistern und stimmte gesanglich mit viel Gestik und Mimik und in allerlei Facetten auf das anstehende Weihnachtsfest gekonnt ein. Es war ein „schönes und leckeres Bonbon“, das die Gemeindebücherei den Kindern vor Weihnachten becherte. Spontanität und ein geschicktes Eingehen auf die Kinder als kleine Mitspieler zeichnete den Mann mit der Gitarre aus, der es geschickt verstand, in viele Rollen zu schlüpfen.