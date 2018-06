Acht Musiker spielen seit 40 Jahren

Ehrungen langjähriger und verdienstvoller Musiker gehören seit Jahren zum Frühjahrskonzert der Trachtenkapelle Ennabeuren. Groß fiel in diesem Jahr die Ehrungsliste aus.

Der Vereinsvorsitzende Holger Ziegler sowie Daniel Becher vom Blasmusikverband Alb-Donau/Ulm zeichneten für 40-jähriges Musizieren in der Trachtenkapelle Ennabeuren Gerhard Bühle, Christine Enz, Bernd Knehr, Rolf Knehr, Stefan Rommel, Hans Ruoß, Friedrich Manz und Rudolf Weberruß mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant aus. Becher übergab noch den entsprechenden Ehrenbrief des Landesmusikverbandes.

Für 20-jähriges Musizieren erhielten die Ehrennadel in Silber Corinna Baisch, Heidrun Manz, Silke Manz und Melanie Ruoß. Seit zehn Jahren gehören der Ennabeurer Kapelle Theresia Bechler, Thomas Knehr und Sebastian Manz an, wofür sie die Ehrennadel in Bronze in Empfang nehmen durften.

Die Trachtenkapelle Ennabeuren könne sich glücklich schätzen, so viele gute und talentierte Musiker in ihren Reihen zu sagen, sagte Daniel Becher als Vertreter des Blasmusik-Kreisverbands Ulm/Alb-Donau und lobte zudem das hohe musikalische Niveau der Heroldstatter Musiker. „Ein solches Frühjahrskonzert fordert die maximale Leistung“, sagte er als dickes Kompliment an die Adresse des Ensembles um Dirigent Reiner Manz.

Der Vorsitzende Holger Ziegler fand nette und persönliche Worte zu den einzelnen Musikern und bedachte sie mit Lob, Anerkennung und Geschenken. „Euch allen einen herzlichen Glückwunsch für die vielen Jahre als aktive Musiker im Verein. Ihr seid einfach eine spitze Truppe“, sagte er zusammenfassend, ehe er Geschenke den Geehrten übergab.

Ziegler beglückwünschte zudem die Jugendkapelle um Dirigentin Melanie Ruoß zum sehr guten Abschneiden beim Jugendwertungsspiel in Griesingen und meinte: „Ein Verein lebt vom Nachwuchs. Als Vorstand kann ich froh sein, so eine motivierte Musikerjugend im Verein zu wissen.“