Acht Kinder aus Heroldstatt feiern ihre Erstkommunion

In der Reihe der Erstkommunionfeiern im Gebiet der Seelsorgeeinheit Laichinger Alb sind am Sonntag die Kommunionkinder aus Heroldstatt an der Reihe gewesen. Nils Frank, Jannis Lerch, Anna Lohrmann, Till Lohrmann, Amelie Schaible, Jacqueline Scharl, Nick Sommer und Leon Werthmann durften am Sonntag erstmals an den Tisch des Herrn schreiten. Auch ihre Feier in der katholischen Kirche Mutter Maria stand unter dem Thema „Jesus, wo wohnst du?“ und im Liedblatt zu der von Pfarrer Karl Enderle zelebrierten Messfeier war in Anlehnung an das Leitwort zu lesen: „Zu Hause ist da, wo unser Herz ist, wo Menschen sind, die uns wertvoll sind und die uns lieben und denen wir vertrauen können. Auch bei Jesus dürfen wir zu Hause sein, denn er hat uns in sein Herz geschlossen.“ Diese Leitworte griff Pfarrer Enderle in seiner Festpredigt auf: Die Gegenwart Jesu finde man in der Kirche, Zuhause und auch in den Herzen der Menschen. Mit dem Lied „Jesus wir kommen zu Dir“ begann die Feier in der voll besetzten Kirche von Ennabeuren, bei der das Taufgedächtnis, das Glaubensbekenntnis sowie die Gabenbereitung mit einer Gabenprozession durch die Kommunionkinder wichtige Teile bildete. Zum Tisch des Herrn ein weiteres Mal durften sie am Montagabend bei einer Dankmesse gehen. Auf dem Foto sind die Kommunionkinder nebst den Ministranten sowie Pfarrer Karl Enderle und Gemeindereferentin Rita Fleck zu sehen, die die Jungen und Mädchen federführend auf ihr großes Fest vorbereitet hat. Pfarrer Enderle lud sie zu weiteren Gottesdiensten herzlich ein. Foto: Hansjörg Steidle