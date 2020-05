87-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt

Zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ist es am Samstagnachmittag zwischen Bad Urach-Sirchingen und St. Johann-Gächingen gekommen.

Ein 87-jähriger Fahrzeugführer befuhr gegen 15.13 Uhr einen Feldweg von Upfingen kommend in Richtung der K 6700. Der Feldweg und die K 6700 kreuzen sich in Höhe der Zufahrt zum Skilift Beiwald. Der 87-jährige wollte im weiteren Verlauf mit seinem VW die K 6700 überqueren und fuhr ungebremst auf die Kreisstraße ein. Hier kollidierte er mit einem 62-jährigen Volvo-Fahrer, der die K6700 von Sirchingen in Fahrtrichtung Gächingen befuhr.

Durch die Kollision wurde das Fahrzeug des Unfallverursachers nach links abgewiesen und kam nach etwa 22 Metern auf der Wiese zum Stehen. Der 87-jährige war zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Hier erlag er am Abend seinen Verletzungen. Der 62-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 35 000 Euro. Die Feuerwehr St. Johann war zur Unterstützung und Reinigung der Fahrbahn vor Ort.