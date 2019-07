74-jähriger Autofahrer nach Zusammenstoß schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag bei Heroldstatt zugezogen, als er die Vorfahrt missachtete. Wie die Polizei mitteilte, bog am Samstagnachmittag gegen 15.05 Uhr ein 74 Jahre alter Mercedesfahrer aus Richtung Ennabeuren kommend nach rechts in die Landstraße L230 in Richtung Breithülen und Münsingen ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines VW Caddy, der auf der Landstraße von Laichingen kommend in Richtung Münsingen unterwegs war. Der 67-jährige Caddyfahrer versuchte noch nach links auszuweichen. Dabei kollidierte er allerdings mit dem Audi einer 27 Jahre alten Frau, die aus Richtung Münsingen kommend nach links in Richtung Ennabeuren abbiegen wollte. In der Folge prallte der Caddy dann noch gegen den Mercedes, der daraufhin in den Graben geschleudert wurde. Der Mercedesfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Lenker des Caddy wurde leicht verletzt. Die Frau überstand den Zusammenstoß unbeschadet. Es entstand ein Schaden von etwa 43 000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße bis gegen 18 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich über Feldwege umgeleitet. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.