50 Heroldstatter Skifahrer genießen Sonne in Balderschwang

Wie heißt es so schön? „Wenn Engel reisen, dann..“ Genau so könnte man die Skiausfahrt des Heroldstatter Ski-Teams am Wochenende beschreiben. Diese führte mehr als 50 Teilnehmer am Samstag von Heroldstatt mit dem Bus nach Balderschwang im Allgäu bei Fischen. Bei herrlichem Sonnenschein und besten Pistenverhältnissen hatten alle Teilnehmer viel Spaß am Berg und in der Langlaufloipe. Auch die Nachwuchs Rennläufer des Ski-Teams konnten an diesem tollen Tag ihre Fähigkeiten beim Slalomtraining am eigens dafür abgesperrten Hang verbessern.

Am heutigen Mittwoch, 11. Februar, beim einzigen Heimrennen dieser Saison am Hagsbuch in Laichingen können die Skifahrer ihre Leistung unter Beweis stellen. Der Start zum Bezirks-Nachtslalom beginnt um 18 Uhr am Skilift in Laichingen. Alle Starter und Helfer würden sich über den einen oder anderen Zuschauer sehr freuen.

Aber nicht nur in Balderschwang waren die Rennläufer des Skiteams am Wochenende zu sehen. Andre Föhner, der in der Bezirksmannschaft des Bezirks Alb Donau fährt, startete am Samstag und Sonntag bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der Schüler in Mellau im Bregenzer-Wald. Beim Riesenslalom am Samstag kam er durch einen Fehler im ersten Lauf nicht über einen 16. Platz hinaus. Am Sonntag beim Slalom erwischte es ihn noch härter. Hier kam er nur bis zum 46. Tor, als er durch einen Fehler ausschied. Für Andre Föhner war es ein Wochenende zum Vergessen, aber vielleicht kann er am Mittwoch an seinem Haushang am Hagsbuch in Laichingen die Fahne des Skiteams Heroldstatt schon wieder hochhalten.