40 Frauen lauschen der Lebensgeschichte von Françoise

Ihren 2019 erschienen und 288 Seiten umfassenden Roman „Madame Foucault“ hat Eliz Simon am Dienstagabend in den Räumen der Bücherei Heroldstatt vorgestellt. Die 59-jährige Buchautorin war auf Einladung der Gemeindebücherei und des Landfrauenvereins Heroldstatt auf die Alb gekommen und etwa 40 Besucherinnen und zwei Männer lauschten angespannt ihrer Lesung. Sie las einzelne Abschnitte aus ihrem Drei-Generationen-Roman vor, dabei konnten die Zuhörer Françoise beziehungsweise Madame Foucault in verschiedenen Lebensphasen kennenlernen.

Büchereileiterin Lucia Knehr hieß die im Hohenlohischen wohnende Eliz Simon in Heroldstatt willkommen und ließ wissen, dass die Buchautorin seit mehr als 20 Jahren mit ihrem Mann und den Kindern in einer ehemaligen Mühle in Hohenlohe wohnt und dort fünf Hektar Weideland bewirtschaftet. Mit den Erzeugnissen ihres Nutzgartens und dem Fleisch und der Milch ihrer kleinen Schafherde versorgt sie ihre Familie weitgehend selbst. Darüber habe sie auch ein Buch verfasst mit dem Titel „Versorge dich selbst“, in dem Eliz Simon für eine gesunde Lebensweise und ein Leben im Einklang mit der Natur wirbt sowie auf Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit verweist. Zudem will sie mit dem „Selbstversorger-Ratgeber“ Freude am Gartenbau vermitteln.

Beziehungen zur Schwäbischen Alb

Nach der Begrüßung verriet Eliz Simon, dass sie verwandtschaftliche Beziehungen zur Schwäbischen Alb habe, stamme doch ihr Großmutter aus Lonsee und ihr Großvater aus Hengen. Seit 30 Jahren sei sie Mitglied beim Landfrauenverein ihrer Heimatregion, was die Besucherinnen in Heroldstatt gerne hörten. Geboren wurde sie in Stuttgart 1961, doch nach dem Abitur habe es sie sofort aufs Land gezogen. Sie habe eine Ausbildung in der ländlichen Hauswirtschaft absolviert und 2000 auch die Meisterprüfung gemacht.

Viele Jahre arbeitete sie im Weinbau, in Schäfereien, auf Bauernhöfen und Gärtnereien in Süddeutschland und entdeckte vor einigen Jahren ihr schriftstellerisches Talent, so dass sie vor allem im Winterhalbjahr vor dem Bildschirm saß, um ihre Entdeckungen, Eindrücke und Gedanken auf Papier zu bringen. Im Frühjahr des vergangenen Jahres, also vor ziemlich genau einem Jahr, erschien ihr erster Roman mit dem Titel „Madame Foucault“, den Eliz Simon nun vor allem den Landfrauen von Heroldstatt präsentierte. Sie interessiere sehr, wie Menschen sich entwickeln und das treffe auch auf ihre Titelheldin zu, sagte sie eingangs.

Das Leben der Françoise

Protagonistin des Romans ist Françoise, die Tochter einer Bäuerin und eines französischen Kriegsgefangenen. Sie ist auf der Ostalb auf einem großen Hof aufgewachsen und als Madame Foucault viel in Europa herum gekommen, vor allem in Frankreich und Schweden. Francoise hat ihr Leben der Soziologie und der Frauen-Emanzipation gewidmet und sie hat es zu einer erfolgreichen Professorin geschafft. Der frühe Tod ihres einzigen Sohns kurz nach der Hochzeit stürzt sie in eine Sinnkrise und auch der zwischenzeitlich verloren gegangene Kontakt mit ihrer verwitweten Schwiegertochter Tosca belastet sie. Die Geschichte von Françoise spielt im Zeitraum eines Jahres, als sie 60 Jahre alt ist – mit vielen Rückblendungen auf ihr Leben,

Um zur Ruhe zu kommen, reist Françoise zurück in ihre Heimat auf den elterlichen Hof. Dort hat seit vielen Jahren ihr Bruder Kali das Sagen. Bald merkt Françoise, dass die idyllische Landschaft in Gefahr ist und wirtschaftliche Interessen überwiegen. Als plötzlich Tosca vor der Tür steht, schwanger von dem Araber Taric und in finanzieller und seelischer Not, muss Françoise sich entscheiden, wie sie zukünftig ihr Leben gestalten will. Tosca streckt ihre Hand aus und ist dankbar, ihre frühere Schwiegermutter wieder gefunden zu haben. In Françoise kommen großmütterliche Gefühle auf.

Den Neuanfang wagen

Der Roman handelt von einer Frau in den besten Jahren, die auf dem elterlichen Bauernhof auf der Alb einen Neu-Anfang wagt – verbunden mit familiären und gesellschaftlichen Konflikten und Gegensätzen zwischen Stadt und Land, Ökologie und Ökonomie, zwischen der Familie und der Suche nach einem individuellen Lebenssinn. Das Buch ist ein Frauenschicksal unserer Tage auf der Schwäbischen Alb mit dem Thema der Selbstbehauptung einer Frau im letzten Lebensdrittel gegen Hindernisse und Widerstände aus der eigenen Familie. In dem Roman geht es ferner um den Lebenssinn und die Sehnsucht nach einem Leben im Einklang mit der Natur.

In Heroldstatt erlebten die Zuhörer Françoise in verschiedenen Lebensabschnitten: zunächst in ihrer Kindheit auf dem elterlichen Hof mit 30 Kühen in einen brüchigen Stall, der in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt. Ihr Bruder Kali soll eine Ausbildung absolvieren. Man erlebt Françoise bei einer Tour am Fluss, wo sie angeblich der „schönen Lau“ begegnet und ihr Lächeln im Wasser wahrnimmt. Dann begleiteten die Besucher die inzwischen 60-Jahre Frau bei ihrer Rückkehr aus der Stadt auf dem elterlichen Hof, den ihr Bruder nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten betreibt.

Madame Foucault und ihre Schwiegertochter

Ausführlich las Eliz Simon aus dem Kapitel über die Begegnung von Madame Foucault mit ihrer russischen Schwiegertochter Tosca vor, die sie nach Unfalltod ihres Sohnes aus den Augen verloren hatte. Einsam und ohne Enkel steht Françoise da und entwickelt nun eine neue Zuneigung zu Tosca, die als Ikonen-Malerin künstlerisch tätig ist. Die 60-Jährige entdeckt auch ihre Liebe zu dem Baby Toscas und ihrem „Enkelkind“, das sie auf die Wange küsst.

Im Anschluss an die Lesung waren die rund 40 Besucherinnen und die zwei Zuhörer, darunter der Ehemann der Autorin, zum Umtrunk eingeladen, bei dem Leckereien aus der Landfrauenküche serviert wurden. Dabei konnten die Besucherinnen mit Eliz Simon ins Gespräch kommen und mehr über ihr Leben im Hohenlohischen und den Roman „Madame Foucault“ erfahren.