33. Heroldstatter Mitternachtsturnier

Am Samstag, 14. Januar 2023, veranstaltet die Fußballabteilung des SC Heroldstatt das 33. Mitternachtsturnier in der Heroldstatter Berghalle. Gespielt wird in zwei verschiedenen Cups. Zum einen gibt es den „Fahrschule Stotz & Müller Hobby-Cup“. Hier sind maximal zwei Aktivenspieler zugelassen, sodass der Fokus hier auch auf die Geselligkeit im Foyer gelegt werden kann. Zum anderen gibt es den „Zinsmeister Profi-Cup“, bei dem es keine Beschränkungen bezüglich Spielklasse gibt.

Anmeldungen werden unter der Mailadresse sch-mnt@gmx.de entgegengenommen. Hier erhaltet Ihr anschließend auch alle nötigen Unterlagen. Seid wieder dabei, wenn in der Heroldstatter Berghalle feinster Budenzauber zelebriert wird, oder Ihr euch einfach ran an den Weihnachtsspeck machen wollt! Wir freuen uns jetzt schon auf euch.