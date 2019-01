Heroldstatt- 31 Baugrundstücke für Einzelhäuser enthält der Bebauungsplan „Hinter den Pfarrgärten II“ im Nordwesten Ennabeurens, für den der Heroldstatter Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend einen einstimmigen Auslegungsbeschluss gefasst hat. Für das 4,7 Hektar große Plangebiet hat das Gremium einen veränderten Geltungsbereich festgelegt: Das Areal wurde im Norden etwas erweitert und im Osten verkleinert, wo die Hanglage östlich eines bestehenden Feldweges unberührt bleibt. Es wurde insgesamt reduziert. Die Grünflächen mit Obstwiesen bei einer Größe von 1,3 Hektar werden nicht angetastet. „Wir freuen uns, unseren Bürgern in naher Zukunft 31 Wohnbaugrundstücke bereitstellen zu können“, erklärte Bürgermeister Michael Weber. Diese Meinung teilten die Ratsmitglieder, sie sprachen von einer „gelungenen Baugebietserweiterung.“

4,7 Hektar großes Baugebiet

Vorgesehen ist es, in dem Plangebiet bei einer Größe von 4,7 Hektar 31 Bauplätze zu schaffen, bei einer durchschnittlichen Größe zwischen 600 und 750 Quadratmeter. Die kleinsten Grundstücke – insgesamt drei – haben eine Fläche von 500 Quadratmeter, der größte um die 1000. Acht der 31 sind zwischen 650 und 700 Quadratmeter groß, fünf zwischen 550 und 600. „Wir haben noch ordentliche Grundstücksgrößen im Vergleich zu den Ballungsräumen“, sagte Bürgermeister Weber und meinte nach dem einstimmig gefassten Auslegungsbeschluss: „Jetzt sind wir im Endspurt.“

In dem Gebiet sind 0,3 Hektar als Verkehrsfläche und 0,11 Hektar als Gehwege sowie 0,84 Hektar als öffentliche Grünfläche geplant, die im Osten des Gebiets an dem Feldweg einen Spielplatz erhalten soll.

Erschließung über die Weidenstraße

Erschlossen werden soll das Baugebiet über eine Ringstraße, die von der Steinstetter Straße und Weidenstraße aus angefahren werden kann. Streng untersagt werden Zufahrten von dem südlichen Feldweg aus. „Keine Erschließung der Häuser über den Feldweg“, betonte Städteplaner Clemens Künster, der seitens der Gemeinde Heroldstatt mit dem Bebauungsplan beauftragt ist. Verzichtet werden kann in dem nach Osten verlagerten Baugebiet nun auf einen angedachten Lärmschutzwall bei einer Höhe von vier Metern entlang der Kreisstraße 7408, der nach der Überprüfung der Immissionen nicht mehr gebraucht wird. Dafür wird entlang der Kreisstraße ein etwa 30 Meter breiter Grüngürtel mit einzelnen Bäumen angelegt, auch um eine Biotopvernetzung sicherzustellen. Zudem wird im Norden des Areals eine Sträucherflur beziehungsweise ein Heckenstreifen geschaffen. Jeder Bauherr wird verpflichtet, mindestens einen Baum auf seinem Grundstück zu pflanzen, um eine Durchgrünung zu gewährleisten.

Clemens Künster ging auf die Festsetzungen des Bebauungsplans detailliert ein: so auf die Baufenster, die erlaubten Trauf- und Firsthöhen sowie die Dachformen, auf die 5,65 Meter breite Ringstraße nebst Gehweg, aber auch auf das zulässige Gewerbe in dem allgemeinen Wohngebiet. Er erläuterte die Höhen- und Hanglagen mit dem Hinweis, dass im Untergeschoss mancher Häuser eine Abwasserentsorgung im Freispiegelgefälle nicht gegeben sei.

650 Quadratmeter für Spielplatz

Wichtig war ihm und auch den Gemeinderäten, dass eine durch das Plangebiet führende Druckwasserleitung zum Großteil auf öffentlichem Gelände verlaufe, die nicht verlegt werden muss. 650 Quadratmeter seien für den Spielplatz im Osten des Areals vorgesehen. Der Abstand zwischen den Häusern richte sich nach der Landesbauordnung, so Clemens Künster. Wichtig war dem Städteplaner bei seinen Erläuterungen der Hinweis, dass ein Gebäude maximal drei Wohneinheiten enthalten dürfe und dass pro Grundstück maximal 40 Prozent der Fläche überbaut werden dürfen.

Umweltplaner Norbert Menz, der eng mit dem Planungsbüro Künster zusammenarbeitet, ließ wissen, dass für die Erschließung dieses Baugebiets eine Umweltprüfung und ein Umweltbericht nicht notwendig seien, wohl aber – wie immer – Umweltbelange zu berücksichtigen sind. Der Lebensraum für Tiere und Pflanzen sei immer schützenswert. Der Artenschutz sei im oberen Teil des Plangebiets kein Problem, im unteren bei den Obstbäumen werde nicht eingegriffen. Wichtig sei die Biotopvernetzung, der man nachkomme: Denn entlang der Kreisstraße werde ein naturnaher Grünstreifen mit Magerwiesen angelegt. „Zwischen den Biotopen müssen wir die Verbindung halten“, erklärte Menz.

Pläne liegen öffentlich aus

Insgesamt werde ein landschaftsgerechter Abschluss mit Übergängen zu den Grünflächen und Biotopen angestrebt. Für die zwei separaten Bauplätze an der östlichen Weidenstraße würden 4700 Ökopunkte anfallen, die die Gemeinde problemlos über das zweite geplante Wohnbaugebiet „Ober dem Steigle“ auf den ehemaligen Sportplätzen in Ennabeuren ausgleichen könne.

Der verabschiedete Bebauungsplan liegt nun für einige Wochen öffentlich im Rathaus aus, Bürger können diesen anschauen und begutachten. Die Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange können nun Stellung zu dem Bebauungsplan „Hinter den Pfarrgärten II“ beziehen.

Heroldstatts Räte begrüßen da Vorhaben

Insgesamt begrüßten Heroldstatts Gemeinderäte den Bebauungsplan „Hinter den Pfarrgärten II“ mit dem veränderten Geltungsbereich. Sie fassten auch einstimmig den Auslegungsbeschluss. Mit dem Wohnbau- und Erleichterungsgesetz des Landes komme die Gemeinde jetzt „schnell und unbürokratisch“ zu Bauland, erklärte Gemeinderat Rudolf Weberruß. Eine Erweiterung des bestehenden Baugebiets sei gut möglich. „Wir haben im Interesse der Bürger die Gunst der Stunde genutzt“, sagte Weberruß. Rechtzeitig seien Schritte zur Erschließung des Wohngebiets eingeleitet worden. „Wir haben ein schönes Baugebiet gefunden“, erklärte Dietmar Frenzel und sprach aus mehreren Gründen von einer guten Planung: weil die Wasserdruckleitung auf gemeindlichen Flächen liege, auf den Lärmschutzwall verzichtet werden kann und weil das 1,3 Hektar große Gebiet im Osten in der Hanglage als Grünfläche mit den Obstbäumen als Biotop bleibe. Hans Barth freute sich, dass das Baugebiet „Hinter den Pfarrgärten“ nun einen Spielplatz habe.

Bebauung wohl ab Sommer 2020 möglich

Das Plangebiet „Hinter den Pfarrgärten II“ zwischen der Weidenstraße im Süden und den Gewannen Steinstetten, Sandbühl und Aufziehäcker im Norden hatte nach den ersten Planungen eine Größe von 5,2 Hektar mit 36 Bauplätzen, war dann zwischenzeitlich verkleinert und auf weniger Bauplätze reduziert worden. Dann ist das Gebiet wieder leicht vergrößert worden, so dass jetzt aktuell 31 Wohnbauplätze ausgewiesen werden können. Wenn alles nach Plan läuft, kann für das Wohnbaugebiet „Hinter den Pfarrgärten II“ bereits im März ein Satzungsbeschluss gefasst werden. Einen solchen hatte der Herolstatter Gemeinderat für das zweite Wohnbaugebiet in der Gemeinde, für das Areal „Ober dem Steigle“, bereits Ende Juli des vergangenen Jahres gefasst. Der Grundstückspreis pro Quadratmeter werde noch festgelegt, so Bürgermeister Weber.

Für beide Baugebiete liegt dann ein Satzungsbeschluss vor und die Gemeinde könnte beide Baugebiete sogar parallel erschließen, erklärte Bürgermeister Michael Weber auf Nachfrage. Das habe der Gemeinderat zu entscheiden. „Es liegt am Gemeinderat, ob wir an die Erschließung der Baugebiete gleichzeitig oder zeitlich versetzt anpacken“, sagt er. Geplant sei auf jeden Fall, zumindest ein Baugebiet in Ennabeuren nach den Sommerferien für die Wohnbebauung zu erschließen. Für die Erschließung des Areals sei mit einem Jahr Bauzeit zu rechnen, so dass Bauinteressenten in der zweiten Jahreshälfte 2020 mit dem Bau ihres „Häusle“ loslegen können. 5,5 Hektar frisches Bauland für 51 Grundstücke für Einzel- wie Doppelhäuser liegen am westlichen Siedlungsrand von Ennabeuren, auf dem alten Sportgelände