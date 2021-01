30 Laptops für Heroldstatts Grundschüler sind da

Von Deutsche Presse-Agentur

Eine kleine Küche in einer Mietwohnung in der Oberpfalz, auf dem Heizungssims sitzt ein Wüstenluchs und faucht lautstark — für Polizisten und Amtstierärzte kein alltäglicher Anblick. Selbst der Halterin scheint ihr Haustier nicht ganz geheuer gewesen zu sein. Als die Behörden die Raubkatze beschlagnahmen, wirkt die 44-Jährige gar ein wenig erleichtert, berichtet Barbara Bäumel vom Veterinäramt in Weiden. Künftig soll der ein Jahr alte Wüstenluchs „Philipp“ in einem Zoo leben.