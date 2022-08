2. Musikantentreffen an Sontheimer Höhle

Volksmusikgruppen und Weisenbläser treffen sich am Sonntag, 21. August, auf dem Vorplatz der Sontheimer Höhle, um miteinander zu musizieren. Besucher zum „2. Musikantentreffen an der Sontheimer Höhle“ sind herzlich willkommen. Der Höhlenverein bewirtet, zudem gibt es Führungen durch die Sontheimer Höhle, jeweils zur vollen Stunde, zwischen 10 und 17 Uhr.

Zu Ehren von Hartmut Wager

Initiiert wurde das Treffen im vergangenen Jahr von Hartmut Wager, der Weisenbläsergruppe AlbBlech, der über unsere Landesgrenzen hinaus sehr bekannt war und plötzlich verstarb. Gemeinsam mit dem Sontheimer Höhlenverein und in Zusammenarbeit mit der Musikschule Blaustein, dem Musikhaus Matthias Beck aus Dettingen/Erms wurde dieses Treffen im August 2021 ins Leben gerufen. In Gedenken an Hartmut Wager soll dieses Treffen in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfinden.

Die bodenständige Volksmusik entwickelt sich mehr und mehr zu einer eigenständigen Kunst. Besonders das Weisenblasen, das von der Musikschule Blaustein bereits seit 2016 als Bläserseminar angeboten wird, gehört in diese Kategorie. Beim Musikantentreffen auf dem Vorplatz bei der Sontheimer Höhle in Heroldstatt (Kohlhalde 1), musizieren ab 13.30 Uhr Weisenbläser und andere Musikanten.

Angeregt, sich um eigene Weisen zu kümmern

Im Sommer 2016 veranstaltete Anneliese Haas mit ihrer Musikschule Blaustein ein Weisenbläser-Seminar. Die Tiroler Volksmusik-Ikonen Peter Moser und Otto Ehrenstrasser wurden fürs erste Seminar als Referenten gewonnen. Durch das Benefizkonzert mit der Tiroler Kirchtagmusig und das Seminar der Musikschule Blaustein wurden die Schwaben angeregt, sich um die eigenen Weisen zu kümmern. Seither versucht Martina Wager langjährige Freunde und Verwandte mit Blasmusik- und Volks(tanz)musik-Erfahrung für das Weisenblasen zu gewinnen. Unterstützt und motiviert wurde sie von ihrem Mann Hartmut Wager.

Die Weisen sind musizierte Lieder, Volkslieder. Sie fordern dem Zuhörer und dem Blechbläser gleichermaßen Zurückhaltung ab. Die leisen Töne hinzubekommen und zu mögen sei „in unserer ,Power’-geprägten Zeit, in der alles mega laut und gigantisch sein muss“, nicht ganz leicht, aber deshalb eine Herausforderung für die Blasmusiker. Grad das Einfache könne richtig schwierig sein.

Schwaben sind musikalisch

Private Gartenlauben, Wohnstuben, Berge, Türme, magische Plätze unter betagten Bäumen, alte Kirchen und Wirtsstuben gibt es auf der Alb zu Hauf. Sie bilden den richtigen Rahmen fürs Weisenblasen. Bayern und das Alpenland sind volksmusikalisch ohne die vielen Weisenbläsergruppen nicht denkbar. Fetzige Tanzlmusiken vermögen in der Adventszeit, bei Feiern und kirchlichen Anlässen auch feine und festliche Musik aufzuspielen. Wir wollen das hier auch versuchen.

„Suebia non cantat“ – dass Schwaben unmusikalisch wären ist spätestens seit Friedrich Silcher und seinen Stiftbrüdern widerlegt. Bei Peter Moser, Vorbild, Wegweiser und Unterstützer von AlbBlech, heißt es in der Weisenedition Durch‘s Jahr, Weilheim (Edelmann) 2015: „Richtige Töne, sauber gespielte Musik allein ist zu wenig, wir müssen mit unseren Instrumenten etwas erzählen. Dazu braucht es Musikanten, die sich untereinander verstehen, die gerne miteinander musizieren und die auf einer gleichen Ebene schwingen – menschlich und musikalisch.“

Vor allem in Bayern und im Alpenland, wenn Blechbläser in feiner Zurückhaltung Lieder spielen. Diese festliche Musizierweise will die Musikgruppe AlbBlech um Martina Wager bei uns im Ländle verbreiten beziehungsweise wiederbeleben. Als um 1900 in vielen Dörfern und Städten in Schwaben kleine Blasmusikgruppen entstanden sind, war diese Art des Aufspielens verbreitet. Durch die Vergrößerung der kleinen Blechmusikgruppen zu Musikvereinen verschwand diese Kunst bei uns.

Vom Schwäbischen Albverein Bittelschieß hat sich die Musikgruppe „Gradwägaholzguat“ angesagt, die Gruppe hat eine besondere Verbindung zu Gruppe AlbBlech. Aus der Nachbarschaft kommen die Duos „Erika & Heinz“ aus Machtolsheim und „D’Nochber“ aus Seißen. Die drei Gruppen waren bereits beim 1. Musikantentreffen 2021 mit an Bord und es wird eine Freude sein, ihnen zuzuhören oder der Eine oder Andere wird sich vom Tanz nicht abhalten können.

Ebenfalls eine besondere Verbindung zu AlbBlech hat Martin Spieß. Er kommt mit dem Akkordeon, studierter Musiker, langjähriger Musiklehrer und Alleinunterhalter aus dem Remstal, Mitglied der damals bestehenden Stuttgarter Volkstanzmusik, eine prägende Gruppe für die traditionelle Musik/Tanzmusik. Zur Stuttgarter Volkstanzmusik gehörten unter anderem auch Volker Pflügner, Simone Pflügner, Hartmut und Martina Wager. Mittlerweile alle schon lange in Heroldstatt beheimatet, kennen Volkstänzer und Liebhaber der traditionellen Musik Volker und Simone Pflügner, Hartmut und Martina Wager auch unter der Musikgruppe Katz&Co., die beim 1. Musikantentreffen flott aufspielte.