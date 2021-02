1A Autenrieth Kunststofftechnik ist erneut Innovations-Champion

Zum dritten Mal nach 2016 und 2018 zählt 1A Autenrieth Kunststofftechnik aus Heroldstatt zur Innovationselite des deutschen Mittelstandes. Mit der Auszeichnung des TOP 100-Siegel 2021 werden besonders innovative mittelständische Unternehmen geehrt. Zuvor hat das Unternehmen im Sontheimer Gewerbegebiet „Auf dem Wörth“ in einem wissenschaftlichen Auswahlverfahren seine Innovationskraft beweisen müssen. Dies lässt das Unternehmen von Geschäftsführer Steffen Autenrieth in einem Schreiben wissen.

Im Auftrag von „compamedia“, dem Ausrichter des Innovationswettbewerbs TOP 100, untersuchten der Innovationsforscher Professor Nikolaus Franke und sein Team die Innovationskraft von 1A Autenrieth Kunststofftechnik. Die Forscher legten bei der Auswahl rund 120 Prüfkriterien aus fünf Kategorien zugrunde: Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation und Innovationserfolg.

Etliche Kriterien sind zu erfüllen

Im Kern ging es um die Frage, ob Innovationen das Ergebnis planvollen Vorgehens oder ein Zufallsprodukt sind, also um die Wiederholbarkeit von Innovationsleistungen. Und darum, ob und wie sich die entsprechenden Lösungen am Markt durchsetzen. Aufgrund der aktuellen Situation gab es bei dieser Runde zudem einen Sonderteil, in dem die unternehmerische Reaktion auf die Coronakrise untersucht wurde. 1A Autenrieth Kunststofftechnik zählt nun bereits zum dritten Mal zu den Top-Innovatoren.

Steffen Autenrieth freut sich sehr über die erneute Auszeichnung zum Top-Innovator. „Innovation ist auch immer eine Teamleistung. Mit dem Mut zur Veränderung und unserer Leidenschaft für Kunststoff können wir neue Wege gehen“, betont Geschäftsführer Autenrieth. „So entwickelten wir unter anderem zusammen mit unserem Kunden ein modulares System für Laufschuhe, ebenso konnten wir seit März des vergangenen Jahres in der Corona-Krise kurzfristig Gesichtsvisiere speziell auch für Zahnärzte mit unserem 3D Drucker herstellen“, lässt er wissen.

Rund 40 Mitarbeiter bei der Firma

Das Heroldstatter Unternehmen mit seinen 40 Mitarbeitern erhielt zudem in 2019 die Auszeichnung „Beste Arbeitgeber kleiner Mittelstand“ und „Beste Arbeitgeber Baden-Württemberg“. Das Besondere an diesen renommierten Wettbewerben ist, dass die Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz und ihren Arbeitgeber beurteilen können. Die Firma 1A Autenrieth Kunststofftechnik im Sontheimer Gewerbegebiet „Auf dem Wörth“ entwickelt und fertigt technische und hochtechnische Kunststoffkomponenten und Baugruppen für mittelständische Unternehmen in ganz Europa.

Am 26. November gibt es dann noch einmal einen Anlass zum Feiern: Dann kommen alle Preisträger des aktuellen „TOP-100-Jahrgangs“ zusammen, um auf dem 7. Deutschen Mittelstands-Summit in Ludwigsburg die Glückwünsche von Ranga Yogeshwar entgegenzunehmen. Der Wissenschaftsjournalist begleitet seit zehn Jahren den Innovationswettbewerb als Mentor.

Siegel wird seit 1993 verliehen

Seit 1993 vergibt „compamedia“ das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Professor Nikolaus Franke. Er ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 25 Forschungspreisen und mehr als 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den führenden Innovationsforschern.