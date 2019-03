1A-Auszeichnung für Autenrieth

Die Firma 1A Autenrieth Kunststofftechnik GmbH & Co KG aus Heroldstatt zählt zu den Siegern der diesjährigen Wettbewerbe „Beste Arbeitgeber Baden-Württemberg“ und „Beste Arbeitgeber im kleinen Mittelstand“. Ausgezeichnet wurden Unternehmen, die ihren Beschäftigten eine besonders gute und attraktive Unternehmenskultur bieten. Bürgermeister Michael Weber überbrachte Geschäftsführer Steffen Autenrieth die Glückwünsche der Gemeinde wie seine persönlichen, nebst eines Geschenks.

Das Besondere an diesen renommierten Wettbewerben ist, dass die Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz und ihren Arbeitgeber beurteilen. Alle Mitarbeiter des Heroldstatter Unternehmens haben im Rahmen der Befragung durch „Great Place to work (Guter Platz zum Arbeiten)“ einen Fragebogen zugesandt bekommen, den sie anonym beantworten konnten. 31 Unternehmen aus Baden-Württemberg sind für ihre besonderen Leistungen bei der Gestaltung einer attraktiven und zukunftsorientierten Arbeitsplatzkultur ausgezeichnet worden. 22 kleine mittelständische Firmen sind bundesweit zu Ehren gekommen. In einem unabhängigen und kritischen Auswahlverfahren überzeugte das Heroldtsatter Unternehmen mit seinen 35 Mitarbeitern.

Zu den Gewinnern gehört das Heroldstatter Unternehmen 1A Autenrieth Kunststofftechnik GmbH & Co. KG. Die Firma im Gewerbergebiet „Auf dem Wörth“ entwickelt und fertigt technische und hochtechnische Kunststoffkomponenten und Baugruppen für mittelständige Unternehmen in ganz Europa an. Hierzu gehört auch die Projektierung und Erstellung der hierfür benötigten Spritzgießwerkzeuge.

In seinem Grußwort hob Bürgermeister Michael Weber die Ressource Mensch im Arbeitsprozess hervor: „Die Gewinne in Unternehmen werden von Arbeitnehmern erwirtschaftet, die ihre Kompetenzen, ihre Ideen und ihre Arbeitskräfte einbringen.“ Das Personal spiele einen immer wichtigeren Faktor, nur mit guten und engagiertem Mitarbeitern funktioniere ein Betrieb, betonte Weber. Geschäftsführer Steffen Autenrieth sei es gelungen, in „kreativer und nachhaltiger Weise eine in hohem Maße von Vertrauen, Begeisterung und Teamgeist geprägte Arbeitsplatzkultur zu gestalten“, legte der Bürgermeister dar.

Eine gute Arbeitsplatzkultur bedeute stärker motivierte Mitarbeiter, eine größere Leistungsfähigkeit, mehr Innovationsbereitschaft und zudem geringere Fehlzeiten und Fluktuationsraten, ergänzte Weber. Motoren für jeden Fortschritt seien „innovatives und unternehmerisches Handeln, die Entwicklung neuer Ideen und Produkte sowie vorausschauendes Handeln“, sagte Weber. Und ganz wichtig dabei sei der Mensch, denn nur motivierte und sehr zufriedene Mitarbeiter seien der Garant zum Erfolg.

Bürgermeister Weber wünschte dem Team um Steffen Autenrieth für die Zukunft alles Gute und gratulierte nochmals zu den Auszeichnungen „Beste Arbeitgeber kleiner Mittelstand“ und „Beste Arbeitgeber Baden-Württemberg“. Die Preise sollen Ansporn sein und weitere Maßstäbe setzen. Der Erfolg bedeute auch eine Auszeichnung für den Standort Heroldstatt. Bei der Würdigung durch Bürgermeister Weber unterstrich Geschäftsführer Steffen Autenrieth: „Ich bin sehr stolz, eine solche Auszeichnung erhalten zu haben. Sie ist eine schöne Anerkennung dafür, dass wir ständig an uns arbeiten, und motiviert uns, immer noch ein Stück besser zu werden.“ Ferner sagte der Firmenchef: „Wir legen Wert auf ein vertrauensvolles Miteinander mit einer gegenseitigen Wertschätzung auf Augenhöhe. Eine partnerschaftliche Beziehung zu unseren Kunden und Lieferanten ist uns wichtig.“

Einen anderen Titel konnte 1A Autenrieth 2018 einfahren: Die Heroldstatter Firma gehört zu den Innovationsführern und ist bei dem Wettbewerb „Top 100“ in die Reihe der innovativsten Firmen des deutschen Mittelstands aufgenommen worden.