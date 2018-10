18-Jähriger zu schnell unterwegs: Alle Insassen teils schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen in Münsingen sind fünf teils schwer verletzt worden. Ein 18- jähriger BMW-Fahrer befuhr nach Angaben der Polizei gegen 3.50 Uhr mit seinen vier etwa gleichaltrigen Mitfahrern die Seeburger Steige (B465) von Münsingen kommend in Richtung Seeburg.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der 18-jährige in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf fuhr er die dortige Böschung nach oben und kollidierte dann mit einem Felsen. Anschließend rollte das Fahrzeug auf die Fahrbahn zurück und überschlug sich dabei.

Alle fünf Fahrzeuginsassen wurden durch den Verkehrsunfall teilweise schwer verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken verbracht.

Am Unfallfahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von zirka 4000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Pkw müsste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Des Weiteren waren die Feuerwehr Münsingen mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften, sowie die zuständige Straßenmeisterei zur Säuberung der Unfallstelle vor Ort.

