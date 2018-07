17-Jährige ins Auto gezerrt und später missbraucht

Eine 17-jährige Jugendliche ist offenbar am Mittwochabend bei Münsingen erst in Auto gezerrt und später von einem Mann in der Verlängerung der Straße Alter Seeburger Weg und der B465 missbraucht worden. Die junge Frau konnte fliehen. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war die 17-Jährige kurz nach 20 Uhr zu Fuß von der Uracher Straße kommend in der Reichenaustraße unterwegs. In der Reichenaustraße soll dann neben ihr ein Kombi angehalten haben, aus dem ein Mann und eine Frau ausgestiegen seien. Sie sollen die junge Frau erst mit einem Messer bedroht und dann gemeinsam die Jugendliche ins Fahrzeug gezerrt haben. Anschließend sollen sie am Freibad vorbei in Richtung Alter Seeburger Weg und auf dem Feldweg weiter gefahren sein.

Mann vergeht sich am Mädchen

Im Bereich Galgenberg sollen beide das Mädchen dann aus dem Fahrzeug auf eine angrenzende Wiese gezerrt haben. Während die Frau die Jugendliche festgehalten und mit dem Messer bedroht haben soll, soll sich der Mann an dem Mädchen vergangen haben.

Wie die Jugendliche angab, hätte der Mann dann einen Hustenanfall bekommen. Als ihm die Frau ein Medikament aus dem Wagen holte, gelang es ihr zu flüchten und die Polizei zu verständigen. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete, weiträumige Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen verlief nach Angaben der Polizei bislang ergebnislos.

So werden die Frau und der Mann beschrieben

Der Mann soll laut Mitteilung der Polizei etwa 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein, mit kurzen Haaren, kurzem Oberlippenbart, Dreitagebart und Bierbauch. Er soll eine helle Hose und ein helles Oberteil getragen haben.

Die Frau wird als etwa 30 Jahre alt, übergewichtig, mit blond gefärbten, langen Haaren, bei denen bereits der Ansatz zu sehen war, beschrieben. Bekleidet war sie mit einer braunen Dreiviertelhose und einem pinkfarbenen T-Shirt.

Beide sprachen deutsch mit einem Dialekt

Beide sprachen deutsch mit einem Dialekt, der als sächsisch oder pfälzisch beschrieben wird. Bei dem Fahrzeug soll es sich um sehr alten, weinroten oder dunkelgrünen Kombi mit Stuttgarter Kennzeichen und kantigem Heck handeln.

Der Wagen wirkte laut Polizeimitteilung ungepflegt und soll am Heck neben dem Kennzeichen einen Aufkleber ähnlich einer Blume gehabt haben. Möglicherweise ist das gesuchte Fahrzeug bei der Vorbeifahrt am Freibad einer Gruppe Jugendlicher, die dort gefeiert haben, aufgefallen. Zudem wurde der Wagen im Bereich des Feldweges so abgestellt, dass ein vorbeifahrender Autofahrer hupte.

Die Kriminalpolizei hat zum geschilderten Vorfall folgende Fragen:

Wer hat am Mittwochabend in der Reichenaustraße im Bereich der Stadtwerke Beobachtungen gemacht, die mit den Schilderungen der Jugendlichen in Einklang zu bringen sind?

Wer kann Angaben zu den beschriebenen Personen oder dem Fahrzeug mit Stuttgarter Kennzeichen und dem Aufkleber neben dem Kennzeichen am Heck machen?

Wer war am Mittwochabend, zwischen 20 Uhr und 21.30 Uhr, im Bereich des Feldweges im Gewann Galgenberg mit seinem Fahrzeug unterwegs und wurde durch ein abgestelltes Auto behindert, so dass er hupte?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Reutlingen, Telefon 07121/942-0 oder an das Polizeirevier Münsingen, Telefon 07381/93640.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nach einem älteren, weinroten oder dunkelgrünen Kombi mit Stuttgarter Kennzeichen fahndet das Kriminalkommissariat Reutlingen nach einem Vorfall, der sich am Mittwochabend am Rand eines Feldweges, in der Verlängerung der Straße Alter Seeburger Weg und der B465, ereignet haben soll.

Den bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge